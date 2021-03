Die allermeisten Tatverdächtigen bei Fällen von häuslicher Gewalt in Berlin sind bereits polizeibekannt. Das teilte der Senat in einer parlamentarischen Anfrage des fraktionslosen Abgeordneten Marcel Luthe mit, die dem rbb vorliegt. Demnach wurden 2020 mehr als 1.300 Straftaten gegen das Gewaltschutzgesetz verzeichnet, in fast 94 Prozent der Fälle waren die Täter männlich.



Laut Senatsangaben waren von den rund 1.300 Tatverdächtigen im Jahr 2020 rund 1.270 zuvor bereits wegen häuslicher Gewalt oder anderer Vergehen polizeilich in Erscheinung getreten. Luthe kritisiert in diesem Zusammenhang, dass die Jugendämter häufig dennoch nicht den Umgang der Täter mit ihren Opfern – oft Partner oder Ex-Partner - und den gemeinsamen Kindern konsequent einschränken oder unterbinden. "Häusliche Gewalt klingt schon zu verharmlosend", so Luthe. "Wir sprechen oft von psychischer Manipulation, brutaler Gewalt und Vergewaltigungen - und das im eigenen Heim."