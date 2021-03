Neben der Corona-Pandemie sind derzeit andere Themen wenig präsent. Das betrifft auch die Klimakrise. Am Freitag soll ein globaler Klimastreik darauf aufmerksam machen. Warum die Bewegung nicht locker lässt, erklärt die Berliner Sprecherin von Fridays for Future, Carla Reemtsma.

Carla Reemtsma: Natürlich hat das auch unsere Arbeit - so wie jeden anderen Lebensalltag - komplett verändert. Was wir sonst machen konnten, mit Menschen auf die Straße zu gehen, ging plötzlich nicht mehr. Dementsprechend mussten wir uns auf neue Aktionen im digitalen Raum, kontaktloses Streiken mit Schildern, mit Abstand, mit Menschenketten und mit Fahrraddemos umstellen. Auch auf einer inhaltlichen Ebene hat sich was verändert und wir haben uns anderen Themen gewidmet. Vorher hat sich keiner mit Konjunkturpaketen auseinandergesetzt. Das war ja schließlich kein Thema. In dem Moment allerdings, wo die Lufthansa bedingungslos gerettet wurde und wochenlang über eine Abwrackprämie geredet wurde, war klar, dass das Themen sind, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. Denn so wie die Gelder gerade investiert werden, stellt das maßgeblich die Weichen für unser aller Zukunft.

Carla Reemtsma (Jahrgang 1998) wurde in Berlin geboren. Seit 2019 engagiert sie sich bei Fridays For Future und ist Mitbegründerin der deutschen Bewegung.

Für die kommenden Monate ist die weitere Frage nach der Bewältigung der Corona-Pandemie ein ganz wichtiges Thema und welche Konjunkturmaßnahmen, welche Fördermaßnahmen für bestimmte Industrien getroffen werden. Welche Weichenstellung werden in den Bereichen Verkehr beispielsweise gesetzt. Derzeit haben wir massive Emissionseinbrüche, aber nur aufgrund der Tatsache, dass Leute sich weniger bewegen und weniger unterwegs sind, und nicht weil wir strukturelle Veränderungen haben und einen besser ausgebauten öffentlichen Nah- oder Fahrrad-Verkehr. Auf diese Sachen konzentrieren wir uns. Ab dem Frühsommer geht es definitiv um die Frage, wie 1,5-Grad-konform eigentlich die Wahlprogramme sind. Wer stellt sich zur Wahl und was wird gefordert.

"Fridays for Future" ruft zu "Bootsdemo" in Berlin auf

Am Freitag gehen wir weltweit unter dem Motto #NoMoreEmptyPromises - also keine leeren Versprechen mehr - auf die Straßen. Fünf Jahre nach Paris zeigt sich - auch gerade inmitten dieser Krise – dass wir wieder und wieder leere Versprechen von Politikerinnen und Politikern sehen. Sie machen schöne Worte, aber diesen Worten folgen keine Taten. Es wird erst eine klimagerechte Politik kommen und die wichtigen emissionsreduzierenden Maßnahmen umgesetzt durch den massenhaften Druck auf der Straße, den wir machen, damit diese Versprechen nicht mehr leer bleiben.

Nicht nur in Berlin finden Aktionen statt, sondern es sind auch zahlreiche in Brandenburg geplant. Wie kommt es, dass die Fridays-For-Future-Bewegung hier so aktiv ist?

Wir sind eine sehr diverse Bewegung und in über 600 Städten in Deutschland aktiv. Das verteilt sich regional natürlich unterschiedlich. In Brandenburg gibt es unglaublich engagierte Aktivisten. Es hat sicherlich auch damit zu tun, dass Brandenburg als ländliche Region schon jetzt mehr mit den Folgen der Klimakrise konfrontiert ist. Es spielt auch die Nähe zu den Tagebauen in der Lausitz eine Rolle. Das ist ein sehr politisierendes Ereignis, wenn man sieht, wie absurd unser Planet tatsächlich ausgebeutet wird, wenn man diese gigantomanischen Löcher im Boden sieht, die abgebaut werden, für einen Energieträger, aus dem wir besser heute als morgen hätten aussteigen müssen. Denn gerade bei der Kohle ist es nicht nur die Verbrennung, die klimaschädlich ist, sondern auch der Eingriff in das Ökosystem.