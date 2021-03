rbb/Oliver Soos Audio: Inforadio | 05.03.2021 | Oliver Soos | Bild: rbb/Oliver Soos

Bürgerentscheid - Königs Wusterhausens Bürgermeister Ennullat steht zur Abwahl

05.03.21 | 16:10 Uhr

Ennullats Gegner haben hart gegen ihn angekämpft. Sie werfen dem Bürgermeister von Königs Wusterhausen Bossing und Blockieren von Parlamentsentscheidungen vor. Nun entscheiden die Bürger, ob der Rathauschef seinen Stuhl räumen muss. Von Oliver Soos

Die Abwahl-Plakate in Königs Wusterhausen lassen erahnen, wie tief die Gräben in der Stadt sind. "Schluss mit der Blockade" liest man an vielen Straßenzügen, von einem "Schulchaos" ist die Rede und von einem "Pakt des Bürgermeisters mit der AfD".



Es sind keine Plakate einzelner Parteien, sondern SPD, CDU, Linke, Grüne, "Wir für KW" und zwei parteilose Stadtverordnete werben gemeinsam für die Abwahl Swen Ennullats, des Bürgermeisters der Stadt. Sie bilden eine Zweidrittelmehrheit im Stadtparlament und haben im Januar den Abwahlbürgerentscheid durchgesetzt.

Swen Ennullat | Bild: rbb/Brandenburg Aktuell

Nachwehen der Wahl von 2017

Die Bürgermeister-Fraktion FWKW (Freie Unabhängige Wählergemeinschaft Königs Wusterhausen) hält das für einen "inszenierten Bürgerentscheid" und wirbt mit Plakaten stadtweit für Ennullats Verbleib im Rathaus. Der FWKW-Vizefraktionschef im Stadtparlament, Raimund Tomczak, sieht eine Art Masterplan hinter dem Ganzen. "Der Antreiber ist die SPD. Da gibt es Wortführer, die ganz andere Absichten haben, als den Bürgermeister abzuwählen."



Es gehe darum, die verlorene Wahl von 2017 rückgängig zu machen und alte Machtverhältnisse wieder herzustellen. Dazu habe sich eine Parteien-Einheitsfront gebildet. Diese These verbreitet auch Jan Schenk, der Fraktionsvorsitzende der örtlichen AfD, die Ennullat unterstützt und im Februar gegen seine Abwahl demonstriert hat.

Wahlplakat für Ennullats Abwahl | Bild: rbb/Oliver Soos

Grüne und CDU wenden sich ab

Die Fraktionsvorsitzende der Grünen, Ines Kühnel, weist das zurück - als Ablenkungsmanöver von den eigentlichen Problemen. Sie sagt, dass Ennullat durch sein "unkooperatives Verhalten" nach und nach immer mehr Stadtverordnete gegen sich aufgebracht habe.



Dabei hätten ihn die Grünen und Teile der CDU in der Anfangszeit noch unterstützt. "Ich war ganz am Anfang sogar in Ennullats Wahlkampfgruppe, habe am Bahnhof Zeesen für ihn Stimmen gesammelt. Ich dachte, als parteiloser Bürgermeister bringt er eine andere Sichtweise mit und er wollte sich für Kitas stark machen, was mich beeindruckt hat", sagt Kühnel. "Mit dem heutigen Wissen hätte ich ihn damals nicht unterstützt."



Sie habe im Laufe der Zeit gemerkt, dass für Ennullat nur sein eigener Wille zähle. "Wenn wir Beschlussvorlagen eingereicht haben, wurden wir meist belehrt und es hieß schlicht: wozu brauchen wir das."

Beanstandung zahlreicher Parlamentsbeschlüsse

Auch ein anderer ehemaliger Ennullat-Unterstützer, der CDU-Fraktionschef Christian Möbus erzählt, dass er irgendwann feststellen musste, dass für ihn die Zusammenarbeit mit dem Bürgermeister unmöglich wurde. "Er legt eine für ein Kommunalparlament völlig deplatzierte Unart an den Tag. Wenn wir nicht machen, was er möchte, schickt er uns ständig Drohmails. Er will Mehrheitsentscheidungen grundsätzlich nicht akzeptieren, wenn sie ihm nicht passen", sagt Möbus.



Die Vorsitzende des Stadtparlaments Laura Lazarus (CDU) zählt insgesamt 34 Mehrheitsbeschlüsse, die Ennullat und seine Stellvertreter beanstandeten. Strittig sind unter anderem Beschlüsse zum Bau eines Kunstrasenplatzes, einer neuen Grundschule im Ortsteil Senzig, die Erweiterung der Grundschule in Zernsdorf, der Erhalt des Montessori-Campus Königs Wusterhausen, ein Projekt für kostenloses Essen für Kinder bedürftiger Familien oder die geplante Gebührenbefreiung für Kinder- Jugend- und Behindertensport auf städtischen Anlagen.

Landrat Loge sieht nie dagewesenen Sonderfall

Der Landrat des zuständigen Landkreises Dahme-Spreewald, Stephan Loge (SPD), der auch mit Ennullat im Clinch liegt und gegen ihn ein Disziplinarverfahren einleiten ließ, spricht von einem nie dagewesenen Sonderfall. "Alle anderen Gemeinden des Landkreises kamen in den letzten Jahren insgesamt auf eine einstellige Anzahl von Beanstandungen." Loge spricht von einem "Missbrauch des Beanstandungsrechts" und einem "Angriff auf demokratische Spielregeln".



Die Unterstützer von Ennullat hingegen monieren seit langem, dass über die aus ihrer Sicht gerechtfertigten Beanstandungen nicht in angemessener Zeit vom Landkreis entschieden werde.

Landrat Stephan Loge

Entsprechend sieht der Vizevorsitzende von Ennullats FWKW-Fraktion Raimund Tomczak die Situation völlig anders. "Wir haben insgesamt rund 650 Beschlüsse gefasst, seit Ennullat im Amt ist, nur dass diese Relation mal klar ist. Die beanstandeten Beschlüsse waren so angelegt, dass sie nicht umgesetzt werden konnten. Das waren alles bewusst geplante taktisch vorbereitete Provokationen", sagt Tomczak. Kritik an Ennullat kommt jedoch auch aus den Königs Wusterhausener Ortsteilen. Mittlerweile haben sich sechs von acht Ortsvorstehern offen für die Abwahl des Bürgermeisters ausgesprochen. Eine von ihnen ist die parteilose Zernsdorfer Ortsvorsteherin Karin Schwitalla. Sie erzählt, dass sie mit den Bedürfnissen ihres Ortsteils schon lange nicht mehr an den Bürgermeister herankomme.



Die unmittelbare Kontaktaufnahme mit den Fachbereichsleitern im Rathaus sei unterbunden worden. Alle Anfragen mussten schriftlich gestellt und über das Büro des Bürgermeisters laufen, der Rücklauf von dort sei jedoch gering gewesen. "Er vermittelt uns den Eindruck, dass wir von ihm nichts zu wollen haben", sagt Schwitalla.



Ennulat lehnt Interviewanfrage ab

Eine Interviewanfrage zu diesen und weiteren Kritikpunkten lehnte Ennullat ab. Für ihn entstehe der Eindruck, dass die Fragestellungen dazu genutzt werden könnten, unmittelbar vor dem Bürgerentscheid die Abstimmungsberechtigten zu beeinflussen, so der Bürgermeister in einer Mail an den rbb.

Rathaus von Königs Wusterhausen | Bild: dpa/Andreas Franke

Anonymer Brandbrief aus dem Rathaus

Harte Kritik kam in den vergangenen Wochen auch direkt aus Ennullats Amtssitz, dem Königs Wusterhausener Rathaus. Angeblich 25 Mitarbeiter verfassten einen anonymen Brandbrief, über den die Märkische Allgemeine Zeitung als erste berichtete.



Die Rathaus-Mitarbeiter wollen anonym bleiben, weil sie sonst berufliche Konsequenzen zu fürchten hätten. In dem Brief ist die Rede von Amtsmissbrauch und Bossing durch Ennullat und einen kleinen loyalen Zirkel in der Rathausspitze. Mitarbeiter würden durch Vorwürfe und Drohungen eingeschüchtert.



Mitarbeiter im Rathaus berichten gegenüber dem rbb, es herrsche auf den unteren Ebenen viel Unverständnis dafür, dass der Bürgermeister immer wieder Parlamentsentscheidungen, Weisungen des Landkreises und Gerichtsurteile nicht akzeptiere. Doch kaum jemand traue sich, seine Meinung zu sagen, so mehrere Mitarbeiter.



Wahlplakat gegen Ennullats Abwahl | Bild: rbb/Oliver Soos

Ennullat teilte dazu dem rbb schriftlich mit: "Zu anonym erhobenen Vorwürfen kann niemand adäquat Stellung nehmen. Seien Sie versichert, wenn meiner Rathausspitze, dem Personalamt, dem Personalrat oder mir Fälle von Mobbing bekannt geworden wären, dann hätten wir auch etwas unternommen."



Zu einer Abwahl Ennullats käme es am Sonntag, wenn mindestens 8000 Königs Wusterhausener dafür stimmen würden und wenn es mehr Ja-Stimmen als Nein-Stimmen gäbe. Der Bürgermeister hat aber auch viele Unterstützer, auf die man in Facebook-Gruppen schnell stößt. Einige haben sich Ennullats Porträtfoto auf ihr eigenes Profilbild gelegt. Sie sprechen von einem "Sturzversuch" von "konstruierten Dramen" und von der "Einheitsfront der Parteien", die etwas gegen parteilose unabhängige Politiker habe.

Sendung: Inforadio, 06.03.2021, 10:40 Uhr