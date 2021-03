Bis zu den Wahlen in Berlin sind es noch ein paar Monate, doch der Wahlkampf hat längst begonnen. Die Linke in Berlin setzt auf das Thema Mieten und bereitet ein Gesetz vor, dass die Enteignung von Immobilienkonzernen möglich machen soll. Von Sebastian Schöbel

Noch ist es nur ein Entwurf, in dem die strittigen Punkte gelb markiert sind. Doch der Kern des "Gesetzes zur Überführung von Grund und Boden von Wohnungsunternehmen in Gemeineigentum", das die Linksfraktion vorbereitet, ist eindeutig: Tausende Wohnungen in Berlin sollen der Privatwirtschaft entzogen werden. Das Ziel, so Kultursenator und Linken-Spitzenkandidat Klaus Lederer, sei "die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum".

Das Gesetz, das die Fraktion nun plant, würde umsetzen, was die Initiative "Deutsche Wohnen und Co enteignen" per Volksentscheid durchsetzen will: Den Grund und Boden von Immobilienunternehmen mit mehr als 3.000 Wohnungen zu vergemeinschaften. Gleich der erste Paragraph des Gesetzes würde klären, welche das sind. Im Entwurf, der dem rbb vorliegt, steht bislang allerdings nur in rot: "Betroffene Grundstücke hier eintragen."



240.000 Wohnungen wären wohl betroffen, hat die Linke ausgerechnet. Vergesellschaftet hätte die Öffentliche Hand damit dann genug Kontrolle auf dem Berliner Immobilienmarkt, um ausreichend bezahlbaren Wohnraum garantieren zu können. Der Preis wäre allerdings nicht unerheblich: Der Senat rechnet mit Kosten von bis zu 34 Milliarden Euro für die Entschädigung der enteigneten Unternehmen.