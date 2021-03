Wandbild in Kreuzberg erinnert an ermordete Politikerin Marielle Franco

Amnesty International will zum Internationalen Frauentag mit einem Wandgemälde an den weltweiten Kampf für Menschrechte erinnern. An einer Hausfassade in Berlin-Kreuzberg soll mit einem 100 Quadratmeter großem Kunstwerk an das Leben von Marielle Franco erinnert werden. Die in Moskau geborene und in Berlin lebende Künstlerin Katerina Voronina gestaltet das Bild.

Amnesty kooperiert bei dem Vorhaben mit dem Urban Nation Museum for Urban Contemporary Art in der Schöneberger Bülowstraße. Die Idee der "Brave Walls" hat die Organisation nach eigenen Angaben bisher in etwa 20 Ländern umgesetzt. Für das Berliner Wandgemälde hatte eine Jury im Herbst 2020 das Motiv der Künstlerin Voronina ausgewählt.