Ronald Gläser teilt sich sein Büro mit zwei anderen Abgeordneten in einer ehemaligen Gaststätte im alten Ortskern von Blankenburg (Bezirk Pankow). Das Büro wurde bereits zehn Mal angegriffen. In einem Fall zeigen Aufnahmen einer Überwachungskamera, wie Vermummte mit einer Stange die Fensterfront einschlagen. Von der organisierten linksextremen Szene wurde das Gebäude zunächst als "braunes Haus", dann zum Ziel für gewalttätige Aktionen erklärt. Aktivisten einer lokale Antifa-Gruppe, die in Berlin die Kampagne "Kein Raum für die AfD" betreibt, bezogen sich in einer Rede auf einer Anti-AfD-Demonstration im Herbst des vergangenen Jahres ganz direkt auf die Attacken gegen Gläsers Wahlkreisbüro: "Irgendwann wird das braune Haus in Blankenburg das einzige Haus sein, in dem sich die AfD überhaupt noch treffen kann, und auch das kriegen wir weg!“ In Gläsers Fall wurde bislang kein Täter ermittelt.