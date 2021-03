Zwei Polizisten wollten die Summe der Entschädigung, die ihnen von der Bewertungskommission zugesprochen wurde, noch einmal überprüfen lassen. Der Innensenator war bislang der Auffassung, dass die Entscheidung kein Verwaltungsakt sei. In einem der beiden Fälle, so das Verwaltungsgericht, ist der Bescheid in der Höhe der Summe zu überprüfen. Der Innenexperte der Grünen, Benedikt Lux, sagte dem dazu: "Ich bin irritiert, dass der Innensenator das verwaltungsgerichtliche Verfahren nutzte, um die von den Schießständen Geschädigten hinzuhalten. Das war nicht im Sinne der Erfinder. Das Parlament hat gut drei Millionen Euro für 2020 und 2021 für zusätzliche Entschädigungen zur Verfügung gestellt, von denen nach meiner Kenntnis noch kein Euro abgeflossen ist. Andreas Geisel und Torsten Akmann müssen sich auch fragen lassen, wie sie das Parlament informiert haben."

Laut einer Studie der Charité allerdings gab es in der jahrelangen Affäre um die schadstoffbelasteten Schießstände keinen beweisbaren Zusammenhang zwischen der Arbeit in maroden Schießständen und Erkrankungen. Dennoch hatte Innensenator Andreas Geisel (SPD) einen Ausgleichsfonds aufgelegt. Eine Bewertungskommission regelte dann die Verteilung des Geldes. Nach Angaben vom Januar 2019 wurden demnach etwa 490 Schießtrainer und Mitglieder von Spezialeinsatzkommandos mit insgesamt 3,3 Millionen Euro entschädigt. Knapp 300 Anträge wurden abgelehnt. Gegen diese Bescheide hatten dann rund 200 Widerspruch eingelegt.

Betroffene Trainer und Polizisten hatten viel Zeit in den Schießständen verbracht und kritisiert, dass die Luft dort schädlich oder giftig sei. Das soll an Pulverdampf in der Luft, schlechten Lüftungsanlagen und Asbest in Dämmstoffen gelegen haben. Anerkannt wurden vor allem Fälle von Polizisten mit "plausiblen Akutbeschwerden" beim Schießen und danach wie Augenbrennen, Hustenreiz, Atemnot, Hautreizungen. Es gab aber auch schwerere Fälle.



Inzwischen werden neue Anlagen für das Schießtraining gebaut. In diesem Jahr soll das dritte moderne Zentrum dieser Art eröffnet werden.