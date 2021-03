Bild: dpa/Christophe Gateau

Reaktionen auf Landtagswahlen - Giffey gratuliert, Jarasch jubelt, Evers enttäuscht

14.03.21 | 21:31 Uhr

Der Start ins Superwahljahr 2021 ist gemacht: Bei den Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz können sich Grüne bzw. SPD behaupten. Die CDU schneidet historisch schlecht ab. So reagieren die Parteien in Berlin und Brandenburg.



Bei den Landtagswahlen zum Auftakt des Superwahljahrs 2021 - in dem im September auch in Berlin gewählt wird - haben sich die Grünen in Baden-Württemberg und die SPD in Rheinland-Pfalz jeweils klar als stärkste Kraft behauptet und der CDU schmerzhafte Niederlagen zugefügt. Die Grünen mit Ministerpräsident Winfried Kretschmann gewannen nach Hochrechnungen von ARD und ZDF in Baden-Württemberg haushoch vor der CDU, in Rheinland-Pfalz lag die SPD von Regierungschefin Malu Dreyer ebenso deutlich in Führung. Die CDU fuhr sechs Monate vor der Bundestagswahl schmerzhafte Verluste ein und stürzte in beiden Ländern jeweils auf das schlechteste Ergebnis ihrer Geschichte ab. In beiden Ländern könnten SPD, FDP und Grüne den Hochrechnungen zufolge nun ein Ampel-Bündnis schmieden - und die CDU als je zweitstärkste Kraft außen vor bleiben.



"Klares Votum für mehr Klimaschutz"

Entsprechend fielen die Reaktionen bei den Berliner und Brandenburger Landesparteien aus. Die Berliner Spitzenkandidatin der Grünen, Bettina Jarasch, bezeichnete das Abschneiden ihrer Partei als "wundervollen Start in das Wahljahr 2021", wie sie der rbb-Abendschau am Sonntag sagte. Die Ergebnisse zeigten, dass das Thema Klimaschutz bei den Menschen Priorität habe. Ähnlich äußerte sich Julia Schmidt, Landesvorsitzende der Brandenburger Grünen: "Die beiden Landtagswahlen sind ein klares Votum für mehr Klimaschutz."

Die Spitzenkandidatin der Berliner SPD, Franziska Giffey, sprach von einem hervorragenden Ergebnis für die Sozialdemokraten und gratulierte ihren Parteikollegen in Rheinland-Pfalz. "Das ist das, was wir in Berlin auch wollen", sagte Giffey.

Die Berliner CDU hingegen reagierte enttäuscht. Es werde aber nicht damit gerechnet, dass sich die herben Verluste bei den Wahlen auf Berlin auswirken könnten, sagte CDU-Generalsekretär Stefan Evers. Sein Amtskollege in Brandenburg, Gordon Hoffmann, wurde da schon deutlicher und begründete das schlechte Abschneiden mit der Maskenaffäre mehrerer CDU-Bundestagsabgeordneter. "Ich bin mir sicher, dass diese Diskussion in den letzten Tagen dazu geführt hat, dass wir viel Vertrauen verloren haben." Das habe sich in den Wählerstimmen nun niedergeschlagen.



FDP und AfD aktuell zweistellig in Baden-Württemberg

Die Berliner FDP zeigte sich erfreut vom Wahlergebnis in Baden-Württemberg. Dort konnten die Liberalen den Hochrechnungen zufolge gut zwei Prozentpunkte zulegen und werden wohl zweistellig (10,4 Prozent). Fraktionschef Sebastian Czaja sagte, "dass es ein steigendes Bedürfnis der Wählerinnen und Wähler gibt, nach einer Politik, die den Menschen wieder etwas zutraut, nach mehr Freiheit und Eigenverantwortung", wird er in einer Mitteilung zitiert.

Der Schatzmeister der Berliner AfD, Frank-Christian Hansel sagte der rbb-Abendschau: "Wir freuen uns über zweimal zweistellig". Die Instrumentalisierung des Verfassungsschutzes habe der Partei offenbar nicht geschadet, sagte er. Laut aktuellen Hochrechnungen liegt die AfD allerdings nur in Baden-Württemberg knapp im zweistelligen Bereich (10,1 Prozent). In Rheinland-Pfalz wird ihr aktuell 8,9 Prozent der Wählerstimmen zugerechnet. Die Linke schafft laut Hochrechnungen weder in Baden-Württemberg noch in Rheinland-Pfalz den Einzug in den Landtag. Die Berliner Parteivorsitzende Katina Schubert zeigte sich hinsichtlich der Wahl in Berlin dennoch optimistisch: "Wir sind hier eine Großstadt, eine Metropole", sagte Schubert.



