Anwälte wollen Bezirk stoppen - Zoff um Brandschutz in der "Rigaer 94" nimmt kein Ende

05.03.21 | 18:54 Uhr

Der Streit um die geplante Begehung der Rigaer 94 durch einen Brandschutzgutachter verschärft sich. Noch immer ist unklar, wer wann welche Wohnungen betreten darf. Jetzt wollen die Eigentümer-Anwälte Baustadtrat Florian Schmidt stoppen. Von Jo Goll

Die Anwälte des Hauseigentümers in der Rigaer Straße 94 wollen dem Baustadtrat von Friedrichshain-Kreuzberg, Florian Schmidt (Grüne), per gerichtlichem Eilantrag verbieten, das teilbesetzte Haus selbst zu betreten. Nachdem die Grünen einen Senatsbeschluss für eine Begehung des teilbesetzten Hauses am 11. und 12. März bislang verzögert haben, kündigte Baustadtrat Schmidt überraschend am Donnerstag an, sich nun selbst ein Bild von der Lage machen zu wollen und das Haus mit einem Brandschutzgutachter und dem Anwalt der Besetzer zu inspizieren.



Nach Informationen der Redaktion rbb24 Recherche wird das Berliner Verwaltungsgericht bereits am Dienstag darüber entscheiden, ob Schmidt gemäß dem Eilantrag des Eigentümers untersagt werden kann, eine eigene Brandschutzbegehung durchzuführen. Zudem fordert der Eigentümer-Anwalt in seinem Eilantrag, dass das Verwaltungsgericht feststellen soll, dass eine nur "auf einige Räumlichkeiten des Gebäudekomplexes beschränkte Brandschutzprüfung (…) für die Erstellung eines Brandschutzgutachtens ungeeignet und rechtswidrig wäre."



Bezirk hatte Eigentümer selbst zu Brandschutz-Maßnahmen verpflichtet

Baustadtrat Schmidt hatte den Eigentümer bereits im Dezember 2020 auf Grundlage einer mehrseitigen Mängelliste des Hausverwalters zu Brandschutzmaßnahmen verpflichtet - inklusive Strafandrohung, wenn er der Aufforderung nicht nachkommt. Für kommenden Donnerstag war deshalb die Besichtigung aller Wohnungen durch einen Sachverständigen unter erheblichem Polizeischutz geplant, weil die Bewohner den Zutritt verweigern. Im Nachhinein will Schmidt jedoch das Betreten sämtlicher Wohnungen im Vorder- und Hinterhaus sowie im Seitenflügel verhindern, weil dies ein nicht rechtssicheres Vorgehen sei.



Gegenüber rbb 24 Recherche erläuterte Schmidt am Freitagnachmittag seine Position: "Es wäre eine erneute Verzögerung, jetzt auf weitere Gerichtsurteile über die Begehung der Wohnungen zu warten", so Schmidt. Daher sei es "die für uns derzeit rechtsichere Methode, wenn wir jetzt selber in das Haus gehen, um dem gebotenen Brandschutz Rechnung tragen zu können."



Schmidt hatte Brandschutzmaßnahmen hinausgezögert

In dem verbarrikadierten Haus geht es um zahlreiche dokumentierte Mängel beim Brandschutz - wie fehlende Fluchtwege, illegale Wanddurchbrüche, fehlerhafte Elektroleitungen und Sperren in Treppenhäusern. Der Eigentümer und sein Sachverständiger wollen daher auch alle Wohnungen begutachten. Rechtlich sind sie zuerst für den Brandschutz verantwortlich.



Schon Mitte Februar hatte das Verwaltungsgericht das Land Berlin verpflichtet, die Voraussetzungen für eine Brandschutzbegutachtung auch der Wohnungen in dem teilbesetzten Haus zu schaffen. Zuvor hatte der der Baustadtrat nach rbb-Recherchen notwendige Brandschutzmaßnahmen über Jahre herausgezögert.



Geisel: Kein Ermessensspielraum beim Brandschutz

Der Berliner Innensenator Andreas Geisel (SPD) zeigte sich über die neue Ankündigung Schmidts verärgert. "Herr Schmidt versucht nun mit einer eigenen Begehung des Hauses am Dienstag Fakten zu schaffen und damit den Senatsbeschluss auszuhebeln", sagte Geisel am Freitagnachmittag der rbb-Abendschau. Baustadtrat Schmidt lasse sich damit "vor den Karren von gewaltbereiten Linksextremisten spannen."



Beim Brandschutz, so Geisel, gebe es absolut keinen Ermessensspielraum, deshalb sei das Verhalten von Schmidt fahrlässig und "sehr irritierend." Der Senat dürfe sich dem Handeln des Bezirks hier nicht anschließen, denn Kompromisse beim Brandschutz seien "unverantwortlich", so Geisel weiter.



Polizei beginnt mit Vorbereitungen

Obwohl noch unklar ist, ob es nun tatsächlich am 11. und 12. März zu einem Polizeieinsatz in der Rigaer Straße kommen wird, sind die Anwohner am Freitag von der Polizei über bevorstehende Maßnahmen informiert worden. Der "Gemeingebrauch von öffentlichen Flächen" sowie die Versammlungsfreiheit werde in der Rigaer Straße und Liebigstraße in Friedrichshain eingeschränkt: von Mittwoch (10. März), 15 Uhr bis Freitag (12. März), 23:59 Uhr, heißt es in der Mitteilung der Polizei.



Die Polizei weist zudem darauf hin, dass im oben genannten Zeitraum auf der Rigaer Straße und der Liebigstraße öffentliche Versammlungen und Aufzüge nicht gestattet sind. Die Bereiche dürfen demnach nur Anrainer und deren Besucher sowie bei Notfällen von Rettungsdiensten betreten werden. Es gilt in dem Bereich Parkverbot, auch Fahrräder dürfen dort nicht abgestellt werden. Gleiches für Kleidercontainer und Müllbehälter.



Die Bewohner aus der linksradikalen Szene schrieben am Freitag bei Twitter, in der Umgebung des Hauses habe die Polizei bereits Parkverbotsschilder ab dem 10. März aufgestellt. Sie kündigten heftigen Widerstand gegen eine "Räumung" an. Es gehe nicht um Brandschutz, sondern um eine "Belagerung und eine schrittweise Verwandlung in ein zerstörtes, unbewohnbares, durch Gitter und Sicherheitsschleusen kontrolliertes Haus".