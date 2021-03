dpa-Symbolbild/Marijan Murat Audio: Inforadio | 29.03.2021 | Torsten Mandalka | Bild: dpa-Symbolbild/Marijan Murat

Probleme bei der Berliner Schulaufsicht - Wenn niemand die Kontrolleure kontrolliert

29.03.21 | 07:25 Uhr

Wenn das Kindeswohl gefährdet ist, Lehrer Verschwörungsideologien verbreiten oder Extremisten an einer Berliner Schule aktiv werden, soll die Schulaufsicht eingreifen. Immer wieder aber werden Probleme erst nach öffentlichem Druck angegangen. Von T. Friedrich, T. Mandalka & O. Sundermeyer

Ein Lehrer erzählt seinen Schülern, dass es das Coronavirus gar nicht gibt. Und trotzdem darf er lange weiter unterrichten. Eine Schuldirektion soll beste Beziehungen zum Holocaust-Leugner Bernhard Schaub pflegen. Sie bleibt über Monate im Amt. In einem dritten Fall

schürt die Leitung einer Einrichtung ein Klima, unter dem Lehrer und Schüler leiden - und jahrelang passiert nichts.



Die jüngsten Skandale der Berliner Bildungslandschaft haben eines gemeinsam: Jedes Mal versuchten Betroffene, die Probleme zunächst intern zu lösen und blieben erfolglos. Erst durch mediale Berichterstattung kam Bewegung in die Sache. Die internen Kontrollmechanismen waren nicht schnell genug, nicht effizient genug.

Kündigung nicht rechtssicher möglich

Monatelang konnte der Lehrer Rüdiger Borrmann am Oberstufenzentrum im Wedding seine Youtube-Videos verbreiten, in denen er wiederholt Corona leugnet. "Es gibt hier weit und breit keinen Virus. Vor was wollen Sie sich schützen", sagt er darin beispielsweise. Borrmann erklärt die Maske zum "modernen Hakenkreuz". Die Schülerschaft wendet sich an die Schulleitung, Eltern intervenieren bei der Schulaufsicht für die beruflichen Schulen. Doch wirkliche Konsequenzen gibt es nicht. Erst nachdem der rbb im November 2020 über den Fall berichtet, wird die Verwaltung aktiv. Eine disziplinarrechtliche Untersuchung ergibt im Januar: Borrmann wird abgemahnt, weil er den Schulfrieden gefährde. Seither darf er nicht mehr unterrichten, arbeitet anderen Lehrern zu. Eine Kündigung ließ sich nach Informationen von rbb24-Recherche nicht rechtssicher begründen.

Schulleitung legt Ämter nieder

Im Fall der Schule am Elsengrund erfährt die Bildungsverwaltung schon Anfang 2020 von Problemen mit der Schulleitung und Geschäftsführung. Diese würden ein enges Verhältnis zum Holocaust-Leugner Bernhard Schaub pflegen. Im Geschichtsunterricht sollen die Verbrechen Nazi-Deutschlands im Zweiten Weltkrieg bewusst verschwiegen worden sein. Zu diesem Zeitpunkt war sogar schon die Mobile Beratungsstelle gegen Rechtsextremismus eingeschaltet. Die zuständige Schulaufsicht besucht zwar mehrfach den Unterricht, kontrolliert angemeldet und unangemeldet Akten, führt Gespräche. Doch die Schulleitung bleibt im Amt. Im Januar dieses Jahres berichtet dann der WDR über den Fall. Jetzt teilte die Senatsverwaltung für Bildung dem rbb mit, dass die Schulleitung aktuell ihre Ämter niedergelegt habe. Nach Informationen von rbb24-Recherche geschah dies jedoch nicht auf Druck der Schulaufsicht, sondern aus eigenen Stücken.

Nähe zwischen Leitung und Aufsicht

Weit länger als fünf Jahre dauerte es, bis die Bildungsverwaltung dem Verhalten des Leiters der Staatlichen Ballettschule Berlin einen Riegel vorschob. Auslöser: Die Berichterstattung des rbb. Dabei hatte schon Jahre zuvor ein Lehrer entsprechende Vorwürfe erhoben: Die Schulleitung würde ein Klima der Angst fördern. Marcel Kröner erinnert sich an die Begegnung mit dem zuständigen Mitarbeiter der Schulaufsicht: "Das Gespräch bestand aus kaum mehr als zwei Sätzen. Ich schilderte meine Probleme mit der Schulleitung, dass ich gemobbt würde. Er sagte, das könne gar nicht sein.“ Heute ist sich Kröner sicher, dass der Schulaufsichtsmitarbeiter dem damaligen Schulleiter Ralf Stabel von diesem Gespräch erzählt haben muss, auch, "dass es da einen Querulanten gibt.“ Gegen diesen Mitarbeiter läuft nach Informationen von rbb24-Recherche seit diesem Jahr ein Disziplinarverfahren - begonnen ein Jahr nach dem öffentlichen Bekanntwerden der Vorwürfe gegen die Leitung. Bislang ohne Ergebnis.

Arbeit der Schulaufsicht wird nicht erfasst

Kröner ist seit mehr als 30 Jahren Lehrer. Dass ein gutes Verhältnis zwischen Schule und Schulaufsicht opportun sein kann, beobachtet er immer wieder. "Man merkt eben, wo der Schulleiter zur Schulaufsicht einen guten Kontakt hat. Da sind die Schulen relativ schnell renoviert worden. Ist ein Schulleiter ein bisschen unbeliebt, dann gibt es Verzögerungen.“ Die Schulaufsicht ist nicht allein für Problembewältigung zuständig, sie unterstützt und begleitet Schulen auch organisatorisch. Sie hat weitreichenden Einfluss auf den Schulbetrieb.

Wie häufig die Schulaufsicht gegen untragbare Zustände an Berlins Schulen aktiv wird, und wie wirksam ihre Kontrolle tatsächlich ist, wollte die bildungspolitische Sprecherin der Grünen im Berliner Abgeordnetenhaus, Marianne Burkert-Eulitz, von der Senatsverwaltung wissen. Sie stellte eine parlamentarische Anfrage [berlin.de]. Die Antwort darauf lautete sinngemäß: Über die Arbeit der Schulaufsicht gibt es weder Daten noch Statistiken. Die Häufigkeit von Kontrollen oder die Art von dienstrechtlichen Konsequenzen werden nicht erfasst. Wenn Probleme auftauchen, kümmere sich die Schulaufsicht natürlich darum. Auch die Frage, wie oft die Schulaufsicht auf Druck von Betroffenen aktiv wird, kann die Verwaltung nicht beantworten.

Kaum Kontrolle der Kontrolleure

Burkert-Eulitz will sich damit nicht zufriedengeben. Sie ist zwar überzeugt, dass die Schulaufsicht nicht generell versagt. "Aber es gibt natürlich ein Dunkelfeld, wo es gelungen ist, Vorfälle unter den Teppich zu kehren. Bei der Staatlichen Ballettschule und Schule für Artistik hat das ja auch jahrelang funktioniert." Deshalb braucht es eine Datengrundlage, sagt sie. "Da fehlt in der Verwaltung das Gespür dafür, dass man das erfassen muss." Das sieht auch ihre Fachkollegin Regina Kittler von der Linken so. Sie merkt an, dass mit einer Statistik auch zu erkennen wäre, in welchen Bereichen besonders häufig Probleme auftauchen, beispielsweise Gewalt, Rassismus oder Antisemitismus. Doch es fehle der Wille, dies zu erfassen und zu bilanzieren, sagt sie: "Wer kontrolliert eigentlich die, die kontrollieren sollen? Offensichtlich gibt es da ein Problem." Hier müsse sich die Bildungsverwaltung die Frage stellen, warum bei Verstößen oft lange nichts passiert, "obwohl Gefahr im Verzug ist". Regina Kittler fordert ein internes Kontrollsystem. Auf Anfrage von rbb24 Recherche gibt die Bildungsverwaltung an, bereits über ein entsprechendes Controlling nachzudenken. Auch strukturell gab es demnach bereits Veränderungen. Die Aufsicht für die zentralverwalteten Schulen - zu ihnen gehört auch die Staatliche Ballettschule - sei in den vergangenen Monaten neu aufgestellt und zusätzlich ein Referat Schulaufsicht für Schulen in freier Trägerschaft geschaffen worden. Darüber hinaus befasse sich das Qualitäts- und Beschwerdemanagement der Bildungsverwaltung auch mit Hinweisen auf das Verhalten der Schulaufsicht.

Der GEW-Vorsitzende Berlins, Tom Erdmann | Bild: dpa/Britta Pedersen

GEW fordert unabhängige Beschwerdestelle

Der Berliner GEW-Vorsitzende Tom Erdmann sieht die Senatsverwaltung nicht dazu in der Lage, die Probleme an den Schulen nachhaltig zu lösen. "Wir kriegen ja nur die Spitze des Eisbergs mit. Die große Masse, die sehen wir häufig gar nicht, weil das nicht an die Öffentlichkeit gerät." Und konkrete Zahlen liefere die Senatsverwaltung hier ebenfalls nicht. Tom Erdmann schlägt vor, eine externe, unabhängige Beschwerdestelle einzurichten, die nicht an Weisungen von Senatorin oder Staatssekretärin gebunden ist. Eine solche Stelle könne dann auch systematisch Daten erheben. Linke und Grüne unterstützen diese Idee. Unabhängig soll die Stelle nach Ansicht Erdmanns deshalb sein, damit Betroffene, die wie der ehemalige Ballettschullehrer Marcel Kröner das Vertrauen in die Schulaufsicht verloren haben, wieder Vertrauen fassen. Wenn Betroffene sich für die Lösung ihrer Probleme an die Öffentlichkeit wenden müssten, sei das ein "Armutszeugnis", so Erdmann.