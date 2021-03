Bild: dpa/Peter Endig

"Zero Emission Zone" - Berliner Senat will verbrennerfreie Innenstadt nur noch "mittelfristig"

02.03.21 | 06:14 Uhr

Eigentlich sollte das Verbot von Verbrenner-Fahrzeugen in Berlin bis 2035 durchgesetzt sein. Doch nach einem Streit der Koalitionspartner, wurde ein konkretes Datum wieder gestrichen. Der Plan soll nun nur noch "mittelfristig" durchgeführt werden. Von Boris Hermel



Mit der Verabschiedung des Stadtentwicklungsplans Mobilität und Verkehr 2030 will der Berliner Senat am Dienstag das Ziel einer sogenannten "Zero Emission Zone" festschreiben. Mittelfristig sollen dann auch Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren auf fossiler Basis in der Stadt nicht mehr zugelassen werden. Das geht aus einer Vorlage hervor, die dem rbb vorliegt.



Konkreter Zeitplan gestrichen

In einem ersten Entwurf wollte die grüne Verkehrssenatorin Regine Günther (Grüne) diese Nullemissions-Zone für den inneren S-Bahnring an das Jahr 2030 knüpfen, ab 2035 sollte sie für die ganze Stadt gelten. Nach Bedenken der Linken und von Teilen der SPD hatte sich eine Runde der Koalitionsspitzen vergangene Woche jedoch darauf geeinigt, diese Zielzahlen aus dem Stadtentwicklungsplan zu streichen. Stattdessen heißt es nun, der Senat strebe die Einführung der Zone "mittelfristig" an. Der Individualverkehr ist in Berlin einer der CO2-Hauptverursacher.

Öffentlicher Nahverkehr in Außenbezirken soll ausgeweitet werden

Wichtigstes Ziel des Plans ist eine hochmobile und zugleich lebenswerte Stadt mit klimaschonenden und sozial gerecht ausgestalteten Verkehrsangeboten, so steht es in dem Papier. Allen Berlinerinnen und Berlinern müssten gleiche Mobilitätschancen gewährt werden, unabhängig von Alter, Geschlecht und Einkommen. Dazu solle die Leistungsfähigkeit des Öffentlichen Nahverkehrs in der Innenstadt gesichert und in den Außenbezirken gesteigert und ausgeweitet werden.

Bis 2030 will der Senat den Anteil des sogenannten Umweltverbundes – gemeint sind ÖPNV, Fuß- und Radverkehr - auf 82 Prozent steigern. Davon sollen 30 Prozent auf den Fußverkehr, 29 Prozent auf den ÖPNV und 23 Prozent auf den Radverkehr entfallen. Im Jahr 2018 lag der Anteil dieser umweltschonenden Mobilitätsarten bei 74 Prozent, der des motorisierten Individualverkehrs bei 26 Prozent.

Erstmals auch Diskussionen mit Bürgerinnen und Bürgern eingeflossen

Um diese Ziele erreichen zu können, ist im Stadtentwicklungsplan ein Handlungsprogramm von rund 250 Einzelprojekten dargestellt. Bei der Erarbeitung des Plans hat sich die Senatsverkehrsverwaltung von einem Runden Tisch Mobilität und Verkehr beraten lassen, an dem unter anderem Verbände wie der ADAC, die IHK, der ADFC und die Bezirke vertreten waren. Erstmals seien auch moderierte Diskussionen mit Bewohnerinnen und Bewohnern Berlins und des Umlands mit eingeflossen. Die rot-rot-grüne Koalition hatte schon vor mehr als einem Jahr die Klimanotlage für das Bundesland ausgerufen. Seitdem sind die Grünen mit ihrer Verkehrssenatorin mit konkreten Maßnahmen von den Koalitionspartnern immer wieder ausgebremst worden.

Sendung: Inforadio, 01.03.21, 19 Uhr