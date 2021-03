Jule Berlin Dienstag, 16.03.2021 | 07:36 Uhr

Ich dachte, jetzt kommt die Meldung, dass aufgrund der rasant steigenden Zahlen über weitere Einschränkungen bzw. die erneute Schließung der Schulen nachgedacht wird. Wenn das jetzt wirklich so kommt, dass es noch mehr Lockerungen gibt, was man sich ja kaum vorstellen kann, dann fragt man sich, warum überhaupt erst die Läden und Schulen geschlossen wurden. Nun kann man sicherlich sagen, dass in den Schulen ja medizinische Masken getragen werden müssen und nur die Hälfte der Klasse in der Schule ist. Das ist aber leider nur auf dem Papier so. In der Praxis sieht es so aus, dass etliche Kinder gar keine Maske tragen, weil sie sich eine Befreiung besorgt haben, und sehr viele andere Kinder müssen pausenlos daran erinnert werden, dass eine Maske nur dann etwas bringt, wenn man sie auch trägt und zwar auch über der Nase. "Auf dem Schulhof darf bei entsprechendem Abstand die Maske abgenommen werden." Daran hält sich auch niemand, keiner trägt Maske, aber hält auch keinen Abstand ein.