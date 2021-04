Bild: dpa/Paul Zinken

Analyse | Aus für Berliner Mietendeckel - Schwebezustand beendet

15.04.21 | 19:06 Uhr

Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts kam mit Ansage. Warum die rot-rot-grüne Koalition in Berlin dennoch so hoch gepokert hat und was das Aus für den Mietendeckel nun für Millionen Mieter bedeutet. Eine Analyse von Iris Sayram und Thorsten Gabriel

"Unverantwortlich", "eine Scheinlösung", "Wahlkampf auf dem Rücken der Mieter" – das sind nur einige der wenig schmeichelhaften Kommentare zum Berliner Mietendeckel, nachdem das Bundesverfassungsgerichts ihn am Donnerstag gekippt hat. Von "spektakulär verantwortungslosem Handeln" spricht der Berliner CDU-Bundestagsabgeordnete Jan-Marco Luczak. Dabei klang die Idee so simpel wie logisch. Was hilft besser gegen steigende Mieten in der Stadt als das Einfrieren und sogar Herabsenken hoher Mieten? Doch wie es so ist mit vermeintlich einfachen Lösungen: Meist gibt es einen Haken. Und der ist hier recht groß und heißt schlicht Grundgesetz.

Eindeutige Aufteilung, wer was zum Mietrecht regeln darf

Dort ist geregelt, dass das bürgerliche Recht, wozu auch das Mietrecht gehört, zur sogenannten konkurrierenden Gesetzgebung zählt. Und das schon seit 150 Jahren, wie die Richter*innen betonen. Was bedeutet: Wenn der Bund hier regelt, sind die Länder raus. Es entsteht eine Sperrwirkung für alle landesrechtlichen Gesetze. Und so schreibt auch das Bundesverfassungsgericht, dass mit dem Mietrecht im Bürgerlichen Gesetzbuch "der Bundesgesetzgeber von der konkurrierenden Zuständigkeit für das Mietpreisrecht als Teil des bürgerlichen Rechts abschließend Gebrauch gemacht" hat. Das war es dann mit dem Mietendeckel. Das Gericht prüfte nicht einmal die weiteren strittigen Punkte, die ansonsten noch beklagt wurden, wie etwa den Eingriff ins Eigentumsrecht oder einen möglichen Konflikt mit dem sogenannten Rückwirkungsverbot. Der Beschluss des Bundesverfassungsgerichts hat zur Folge, dass das Mietendeckel-Gesetz nichtig ist – von Anfang an. Damit ist das Mietrecht in Berlin wieder auf den Stand vom 18. Juni 2019 zurückgeworfen. Das war der Stichtag, den die Koalition gesetzt hatte: Ab Ende Februar vergangenen Jahres durfte keine höheren Wohnungsmieten mehr verlangt werden als am 18. Juni des Vorjahres.

Nachzahlungen drohen

Fatal könnte dies nun für Mieter*innen sein, die vom Mietendeckel profitiert haben. Mehr als 1,5 Millionen Berliner*innen könnten theoretisch von Nachzahlungen betroffen sein. Zwar hatte die ehemalige Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lompscher (Die Linke) bei der Vorstellung des Gesetzentwurfs diesen mit dem Sicherheitshinweis versehen, dass Mieter*innen "wie in allen mietrechtlichen Angelegenheiten gut beraten sind, das gesparte Geld zurückzulegen" – doch wer hat das gemacht? Einen Härtefallfonds für Mieter*innne in Not, wie ihn der CDU-Bundestagsabgeordnete Luczak nun fordert, hat der Senat bereits in Aussicht gestellt. Dabei solle "nicht gekleckert, sondern geklotzt" werden, betonte SPD-Fraktionschef Raed Saleh. Die großen Wohnungsunternehmen wie die Deutsche Wohnen oder Vonovia zeigen sich demonstrativ gesprächsbereit. Während die Deutsche Wohnen in einer Mitteilung betonte, Nachforderungen werde es nur mit Augenmaß geben und kein Mieter würde seine Wohnung verlieren, teilte Vonovia mit, sogar ganz auf Nachforderungen zu verzichten. Im Kalkül der Konzerne dürfte dabei auch eine Rolle spielen, dass derzeit in Berlin ein Volksbegehren in den Startlöchern steht, mit dem Ziel, große Wohnungsunternehmen zu enteignen. Zwar fand dieses Ansinnen in Meinungsumfragen zuletzt keine Mehrheit – der nun gescheiterte Mietendeckel dagegen schon. Dass manche Mieter*innen nun aus Wut und Verzweiflung Sympathie für Enteignungen entwickeln könnten, dürfte die betont umsichtigen Äußerungen der Unternehmen mit beeinflusst haben.

R2G steht vor einem Scherbenhaufen

Für die rot-rot-grüne Koalition ist der Beschluss des Bundesverfassungsgerichts eine schallende Ohrfeige – und das mit Ansage. Es mangelte schließlich nicht an Gutachten und auch an verwaltungsinternen Warnrufen, die genau auf jenen Rechtskonflikt hinwiesen, der nun höchstrichterlich attestiert wurde. Doch der Punkt, an dem SPD, Linke und Grüne noch ohne Gesichtsverlust hätten umsteuern können, war zum Zeitpunkt des Senatsbeschlusses zum Mietendeckel längst verpasst. Und das Format einer Angela Merkel, sich später noch hinzustellen und einen Fehler ohne Wenn und Aber einzugestehen, hatte niemand in der Koalition. Auf der Haben-Seite kann die Koalition allerdings für sich verbuchen, mit maximalem Nachdruck den Blick auf ein Thema gelenkt zu haben, dass auf Bundesebene quasi verschlafen wurde: Die Not von Mieterinnen und Mietern in den Ballungsräumen der Republik. Zwar rang sich der Bund im Laufe der Jahre zu Regulierungsmechanismen wie der Mietpreisbremse durch, dies allerdings erst spät, als die Not vielerorts schon besonders groß war und dieses Instrument mit seinen zahlreichen Ausnahmeregelungen nur noch wenig Wirkung zeigte.

Der Druck auf den Bund wächst

Nicht zuletzt, weil viele große Städte mit Interesse auf Berlin und den Mietendeckel schauten, dürfte das Thema nun auch eine prominentere Rolle im Bundestagswahlkampf spielen. Das Verfassungsgericht hat klar gemacht: In Sachen Mieten spielt allein im Bund die Musik. Also muss dort auch politisch gekämpft werden. Verschiedene Mieter*innen-Initiativen haben sich längst für Kampagnen gerüstet. Auch SPD, Linke und Grüne im Bund streiten seit Jahren für stärkere Regulierungen im Mietrecht. Sie kritisieren vor allem die Unionsparteien dafür, bei diesem Thema zu "blockieren". Das Thema dürfte damit vor allem eine Hausaufgabe für die nächste Bundesregierung werden – ein Prüfstein für künftige Koalitionsverhandlungen. Unterm Strich eint alle, dass das Bundesverfassungsgericht mit seinem Beschluss nun einen Schwebezustand beendet hat, der niemandem guttat, weder Mieterinnen und Mietern noch dem politischen Diskurs.

Sendung: rbb spezial, 15.04.2021, 20:15 Uhr