Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller hält die Idee eines Mietendeckels auch nach dem Aus für die Berliner Variante nicht für tot. "Dass wir mit diesem formal strittigen Weg,

dürfen wir überhaupt etwas regeln auf Landesebene, jetzt nicht weiterkommen, heißt ja nicht, dass das Thema weg ist", sagte der SPD-Politiker am Freitag bei einer Pressekonferenz zur bisherigen Bilanz des rot-rot-grünen Senats in Berlin. Für ihn bleibe das Thema nach seinem geplanten Wechsel in den Bundestag nach der Wahl im Herbst aktuell, sagte Müller.

Müller begründete die Entscheidung des Senats für einen Mietendeckel mit dem Handlungsdruck in der Stadt - also den stark gestiegenen Mieten. Bestandteile des Deckels, vor allem die Absenkung überhöhter Mieten, seien von Anfang umstritten gewesen. "Und natürlich habe ich mich gefragt, was kann man noch mittragen an der Stelle", so Müller. "In der Abwägung habe ich gesagt: Wir müssen versuchen, alle Instrumente, die uns zur Verfügung stehen, auch wirklich zu nutzen."