Interview | Wahljahr 2021 - Das Wahlplakat als Allzweckwaffe aus der Mottenkiste

03.04.21 | 13:21 Uhr

Bereits im März, gut ein halbes Jahr vor der Wahl, hat die Berliner CDU ihren Plakatwahlkampf begonnen. Der Berliner Politologe Simon Richter hält das durchaus für sinnvoll - auch weil das gute alte Plakat selbst auf pandemieentleerten Straßen wirke.



rbb|24: Herr Richter, macht es eigentlich im Zeitalter des Internets du dazu noch mitten in einer Pandemie überhaupt Sinn, Wahlplakate aufzuhängen?

Simon Richter: Ja. Das Wahlplakat hat generell einen schlechten Ruf und gilt als das Wahlkampfmittel aus der Mottenkiste. Es ist aber tatsächlich ein in der täglichen Lebenswelt sichtbares Stück Wahlkampf – wahrscheinlich das mit der höchsten Reichweite. Selbst in der Pandemie bewegen wir uns dann und wann noch aus unseren Wohnungen, und sei es nur auf dem Weg zum Einkaufen. Eigentlich ist das, wenn man so möchte, in den Wochen vor der Wahl der Startschuss, der dem Großteil der Wahlbevölkerung mitteilt: "Bald ist Wahl, informiert euch!" Generell, also auch in Pandemiezeiten, glaube ich, dass das Wahlplakat tatsächlich ein wichtiger Träger von Wahlkampf ist. Vielleicht sogar noch ein bisschen wichtiger als sonst, weil eben diverse direkte Form von Wahlkampf jetzt gerade nicht möglich sind.

Zur Person Simon Richter Politologe, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Otto-Suhr-Institut für Politikwissenschaft, FU Berlin



Das Internet hat das Plakat also nicht als wichtigstes Wahlkampinstrument abgelöst?

Das würde ich nicht behaupten. Tatsächlich ist es eine andere Form von Wahlkampf, die Sie im Internet finden. Wenn wir uns zum Beispiel die zurückliegenden Landtagswahlen angucken: Da wurde über das Internet probiert, viel von dem an Wählerinteraktion reinzuholen, was wir momentan auf Marktplätzen auf den Straßen, in den Einkaufsstraßen so nicht durchführen können. Die Funktion des Plakatwahlkampfes ist erstmal nur, das gesamte Angebot an Parteien und Kandidat*innen und deutlich machen soll, was etwas anderes als das, was wir im Internet erleben. Dort geht es vielmehr um Interaktion und Austausch.

Gerade Soziale Medien werden ja schnell zu einer Art Blase. Spricht man mit Onlinewahlkampf also vor allem Menschen an, die sich schon entschieden haben – während man dem Plakat nicht "entkommen" kann?

Das kommt wirklich stark darauf an, wie viel Know-how und Kompetenz die Parteien haben. Theoretisch bietet das Internet sehr viele Chancen, sehr gezielt Wählergruppen anzusprechen. Es kommt darauf an, was die Strategie der einzelnen Partei ist: die eigene Wählerschaft mobilisieren oder neue Wähler*innen überzeugen. Beides ist im Internet steuerbar. Der Flaschenhals ist tatsächlich, wie gut die Kampagnen selbst im Stande sind, diese gezielte Ansprache, das Microtargeting, auch umzusetzen und auf die Straße zu bringen. Ich denke, da lernen wir in Deutschland noch wie gut das funktioniert und was wir dafür an Daten und Informationen brauchen. Das Vorbild ist immer der Wahlkampf in den USA, wo das tatsächlich sehr gezielt gemacht wird. Doch der Vergleich hinkt, weil wir in Deutschland beim Datenschutz ein anderes regulatorisches Korsett haben, in dem dieser Wahlkampf dann stattfindet.

Die Berliner CDU plakatiert bereits in der Stadt, auf angemieteten Werbeflächen. Das ist erlaubt, aber kommt das nicht so viele Monate vor der Wahl im September etwas zu früh?

Ich sehe den Grund eindeutig in der Person von Kai Wegner (Spitzenkandidat der CDU). Der ist nicht ansatzweise so bekannt wie es beispielsweise die Spitzenkandidatin der SPD, Franziska Giffey, ist - als Bundesministerin und ehemalige Bezirksbürgermeisterin von Neukölln. Das ist tatsächlich die erste Hürde, über die Spitzenkandidat*innen bei so einer Wahl springen müssen. Auf Landesebene ist das immer noch mal komplizierter als auf Bundesebene, weil man weniger im Scheinwerferlicht steht. Darum ist ein früher Beginn der Kampagne, in der Kai Wegner eine gewisse Bekanntheit erarbeitet wird, durchaus sinnvoll. Sie sehen das auch bei den Grünen die sehr früh Bettina Jarasch nominiert haben: Auch da gibt es schon Kampagnenmotive, die zumindest im Internet verfügbar sind. Das macht durchaus Sinn.

Wir können also damit rechnen, dass bald auch Bettina Jarasch von den Videotafeln am Bahnhof oder vom Werbeplakat an der Autobahn herunterlächelt?

Wir müssen mitdenken, dass die Abgeordnetenhauswahl natürlich zusammenfällt mit der Bundestagswahl. Wir haben also kurz vor der Wahl eine Situation, in der wir zwei Wahlkämpfe haben, die sich um die Aufmerksamkeit streiten. Da wird es auf den letzten Metern schwierig, mit einer neuen Person durchzudringen, sie zu positionieren. Das frühzeitig in Angriff zu nehmen ist also gar nicht so blöd.

Bei dieser Wahl wird es wahrscheinlich viele Briefwähler geben. Wird das Auswirkungen auf den Wahlkampf haben?

Der Briefwahlanteil ist tatsächlich ein wichtiges Thema für die Planung von Kampagnen. Die haben eigentlich klare Phasen, und die letzte Phase wenige Tage vor der Wahl ist voll darauf konzentriert, die Wählerinnen und Wähler an die Urnen zu bringen, sie zu mobilisieren. Mit der Frist für die Briefwahl wird der Moment der Stimmenabgabe über einen längeren Zeitraum ausgedehnt. Heißt für die Kampagnen: Sie müssen damit rechnen, dass zu jedem Zeitpunkt gewählt wird. Sie können also nicht mehr diese Einteilung machen, in der ein langer Spannungsbogen kulminiert in einem großen Sprint zum Wahltag hin.

Ein Vorteil für die Parteien, die mehr Geld haben?

Nicht unbedingt. Es kann auch ein strategischer Vorteil für die mit weniger Geld sein – wenn sie gut darin sind, ihre potenziellen Wähler*innen im Moment der Kontaktaufnahme gleich zur Stimmabgabe zu motivieren.

Wird diese Pandemie die Art, wie Wahlkämpfe geführt werden, auch über Corona hinaus verändern?

Ich glaube tatsächlich, dass jetzt gewisse Kompetenzen im Internet aufgebaut werden, gerade was diese Frage von Targeting angeht, aber auch die Produktion von Inhalten. Was funktioniert eigentlich als Format im Internet? Die Parteien bemühen sich auch aktiv darum und geben den Landesverbänden Wissen weiter, um dann Instrumentenkasten aufzubauen. Aber klar ist auch, dass Wahlkampf immer eine soziale Dimension hat. Das Treffen mit den Wähler*innen, in der Einkaufsstraße oder auf einer großen Bühne bei der Marktplatzrede, wirkt nun einmal anders als diese vermittelten Kontakte über das Internet. Diesen Wahlkampf werden wir auch wieder erleben.