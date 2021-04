dpa/akg Audio: Antenne Brandenburg | 21.04.2021 | Kerstin Lehmstedt | Bild: dpa/akg

80. Geburtstag von Regine Hildebrandt - "Sagt mir nicht, dass es nicht geht"

26.04.21 | 06:06 Uhr

Für die einen war sie die "Mutter Courage des Ostens" - für die anderen, ihre politischen Gegner, eine Nervensäge. Am Montag wäre Regine Hildebrandt 80 Jahre alt geworden. Kerstin Lehmstedt erinnert an die ungewöhnliche Brandenburger Politikerin.

Regine Hildebrandt entsprach so gar nicht dem Bild, das man von einer Politikerin im Kopf hat, weder im Osten noch im Westen Deutschlands. Image-, Stil- oder Medienberater dürften sich an ihr die Zähne ausgebissen haben. Mit einem Kostüm und einer Stehkragenbluse sei "ein Minimum an Anziehkultur" gewährleistet, wie sie einmal sagte, und dann gehe es hinaus ins wahre Leben. Das war ihre Devise von Anfang an.

Sie war im besten Sinne des Wortes ein Mutmacher Dietmar Woidke über Regine Hildebrandt

Quasi über Nacht Ministerin

"Alles ging rasend schnell. Plötzlich war ich in der Volkskammer. Und weil unter den Blinden der Einäugige König ist und wir Minister finden mussten, war ick eben über kurz oder lang Minister. So isses", beschrieb Regine Hildebrandt ihren politischen Karrierestart. Dass sie einmal eine politische Karriere machen würde, wäre ihr wohl nicht im Traum eingefallen, schon gar nicht in der DDR. Quasi über Nacht wurde die studierte Biologin im April 1990 für die SPD Ministerin für Arbeit und Soziales in der ersten frei gewählten DDR-Regierung. Nach der Wiedervereinigung holte der damalige Ministerpräsident Manfred Stolpe Regine Hildebrandt nach Brandenburg. Sie übernahm das Ressort Arbeit, Soziales, Gesundheit und Frauen und war neun Jahre lang - bis 1999 - Ministerin in der SPD-geführten brandenburgischen Landesregierung. Nach Ansicht von Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hat Regine Hildebrandt maßgeblich am Fundament des Landes mitgebaut, vor allem in puncto Arbeits- und Sozialpolitik habe sie Maßstäbe gesetzt. Bis heute seien die Spuren ihrer Arbeit sichtbar. Man könne, so Woidke, Regine Hildebrandt zurecht als "Gründungsmutter" Brandenburgs bezeichnen.

Regine Hildebrandt 2001 in der MDR-Talkshow "Riverboat" | Bild: dpa/Thomas Schulze

In Ost und West eine unüberhörbare Stimme

"Ich interessiere mich nicht für Politik, ich interessiere mich für die Menschen und ihre Schicksale", sagte Regine Hildebrandt einmal über ihr Selbstverständnis als Politikerin. Arbeitslosigkeit, schmale Renten im Osten, Kitaplätze oder die Berufstätigkeit von Frauen, das waren die Felder, die sie beackern musste. Das Wichtigste war für sie der Zusammenhalt unter den Menschen und soziale Gerechtigkeit. Dafür kämpfte und arbeitete sie unermüdlich, sie wollte für und mit Menschen Politik machen. Die kleine, energische Frau war in Ost und West bald eine unüberhörbare Stimme. Egal ob sie in Bürgerversammlungen sprach, in hochoffiziellen Ministerrunden saß oder ihre Politik in irgendwelchen Talkrunden erklären sollte - Regine Hildebrandt nahm kein Blatt vor den Mund. Mit "Herz und Schnauze", aber auch "mit großer Sachkenntnis und Klugheit" habe sie Politik gemacht, erinnert sich ihr SPD-Parteikollege Günter Baaske. Vor allem für die Menschen im Osten sei sie in den Nachwendejahren zur "Mutmacherin" geworden, sagt Ministerpräsident Woidke. Fast jeden Tag war sie in Brandenburg unterwegs. Sie wollte wissen, wie es den Leuten ging, welche Sorgen und Nöte sie hatten. Schon auf dem Rückweg von Terminen fing Regine Hildebrandt an, sich in ihrem "Autobüro" zu kümmern, und schickte ihre Mitarbeiter*innen in die Spur. Ihr Credo: "Sagt mir nicht, dass es nicht geht!"

Mit dem Kajak unterwegs auf einem See bei Woltersdorf (Oder-Spree) | Bild: dpa/Kalaene Jens

Den Krieg und seine Folgen noch erlebt

Regine Hildebrandt wurde 1941 in Berlin-Mitte in die Musikerfamilie Radischewski hineingeboren. Musik blieb wichtig in ihrem Leben. Jahrelang sang sie im Chor der Domkantorei, sie spielte Klavier und selbstverständlich wurde später auch in ihrer eigenen Familie die Hausmusik gepflegt. Als waschechte Berliner Pflanze gehörte sie zu der Generation, die die Folgen des Krieges hautnah miterlebt und noch in den Trümmerlandschaften gespielt hatte. Die Stadt Berlin als Ganzes war ihre Heimat und der Mauerbau 1961 ein tiefer Einschnitt. Die große Familie war in Ost und West verstreut und nun getrennt. In ihrem Herzen blieb die Stadt weiter ungeteilt.

Wenn Sie also bei uns zu Hause aus dem Fenster geguckt haben, waren Sie mit dem Kopf im Westen und mit dem Hintern im Osten Regine Hildebrandt

Zur Zeit des Mauerbaus war Regine Hildebrandt gerade 20 Jahre alt. Sie blieb in der DDR und erstritt sich ihr Studium der Biologie an der Humboldt Universität. Mit ihrem Mann Jörg, den sie seit Kindertagen kannte, gründete sie eine Familie. Gemeinsam zogen sie ihre drei Kinder groß. Selbstverständlich war Regine Hildebrandt berufstätig - nicht weil sie zuverdienen musste, sondern weil sie arbeiten wllte. Ihren moralischen Werten und Vorstellungen als Christin fühlte sie sich verpflichtet und sie versuchte - auch gegen Widerstände - danach zu leben und sich nicht verbiegen zu lassen. Ihr Maß war das menschliche, gerechte Miteinander, egal ob in der Familie, im Freundeskreis, in der Gemeinde oder im Arbeitskollektiv. Und sie war ein ausgesprochen fröhlicher Mensch.

Regine Hildebrand 2001 mit dem damaligen Bundeskanzler Gerhard Schröder | Bild: dpa/Ralf Hirschberger

Engagiert trotz Krebserkrankung

Als Politikerin war Regine Hildebrandt beliebt und populär, aber sie war auch Anfeindungen ausgesetzt und musste bittere Erfahrungen machen. Ein tiefer Einschnitt in ihrer politischen Karriere war die Wahlniederlage der Brandenburger SPD 1999. Eine Koalition mit der CDU war für Regine Hildebrandt nicht vorstellbar und sie trat als Ministerin zurück. Ein Rückzug ins Privatleben kam für sie trotz ihrer Krebserkrankung, die sie 1996 öffentlich gemacht hatte, nicht in Frage. Sie bezog ein kleines Büro im Willy-Brandt-Haus in Berlin, arbeitete im Forum Ost der Sozialdemokratie mit und engagierte sich weiter. Am 26.November 2001 starb Regine Hildebrandt in Woltersdorf. Ihre Tochter Elske ist inzwischen in die Fußstapfen ihrer Mutter getreten: Seit anderthalb Jahren ist sie in Brandenburg Landtagsabgeordnete für die SPD.

