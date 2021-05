Gut möglich, dass der Film-Pfarrer Don Camillo bald zum stilistischen Vorbild der Brandenburger Arbeitsrichter wird. Der brauste, gespielt von Terence Hill, in den 1980er Jahren auf seinem Cagiva-Motorrad von Gemeinde zu Gemeinde durchs ländliche Norditalien. Einen ähnlichen fahrbaren Untersatz (oder einen aktuellen Zugfahrplan) werden ab Januar 2023 auch die märkischen Arbeitsrichter brauchen, wenn sie für einzelne Gerichtstage durch die Weiten Brandenburgs reisen müssen. Denn mit der Reform von Justizministerin Susanne Hoffmann (CDU), die der Landtag am MIttwoch beschließen will, wird die Struktur der Arbeitsgerichte neu ausgerichtet - gegen den vehementen Widerstand der Richterschaft.



Nur noch vier feste Arbeitsgerichte wird es dann in Brandenburg geben: in Brandenburg an der Havel, Frankfurt (Oder), Neuruppin (Ostprignitz-Ruppin) und Cottbus. Die Arbeitsgerichte in Eberswalde (Barnim) und Potsdam sowie die Kammer des Arbeitsgerichts Cottbus in Senftenberg (Oberspreewald-Lausitz) werden in ihrer jetzigen Form geschlossen.