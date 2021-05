Mehr als 20 Demonstrationen sind für den Tag der Arbeit angemeldet, den Auftakt am Samstag macht die DGB-Demo. Tausende Polizisten sind in der Hauptstadt rund um den 1. Mai im Einsatz. Auch der Corona-Infektionsschutz soll durchgesetzt werden.

Am Samstagabend soll die linksradikale "Demonstration zum revolutionären 1. Mai" vom Hermannplatz in Neukölln zum Oranienplatz in Kreuzberg stattfinden. Wegen der Debatten um den Mietendeckel, der Räumung der besetzten Kneipe "Meuterei" und der geplanten Räumung des Jugendzentrums "Potse" sowie des Streits um das besetzte Haus "Rigaer 94" wird mit einigen Tausend Teilnehmern gerechnet.

Zum 1. Mai haben in Berlin zahlreiche Gruppen zu Demonstrationen aufgerufen, mehr als 20 sind für den Samstag angemeldet. Am Vormittag ist eine große Fahrradsternfahrt des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) zusammen mit dem Fahrrad-Club ADFC mit 2.500 Teilnehmern geplant. Mittags wollen Clubbesucher und -betreiber, Musiker und DJs für eine Wiederbelebung der Kultur- und Clubszene demonstrieren, erwartet werden 500 Teilnehmer. Für eine weitere Fahrradsternfahrt am Nachmittag mit einem Abstecher ins Villenviertel Grunewald sind laut Polizei rund 2.500 Teilnehmer angemeldet.

Tausende demonstrieren am Mai-Vorabend in Wedding und Kreuzberg

DGB-Kundgebungen am 1. Mai in Brandenburg

Bereits am Freitagmorgen hatte Polizeipräsidentin Barbara Slowik im RBB-Inforadio betont, Demonstrationen würden bei Verstößen gegen die Corona-Regeln schnell aufgelöst. Gewalttätigen Ausschreitungen werde sofort begegnet. "Wir schützen jede Versammlung unabhängig von ihrem Inhalt, wenn sie sich denn an Regeln hält." Wenn sich zum Beispiel Querdenker nicht an Mund-Nasen-Schutz und Abstand hielten, wolle die Polizei bereits in der Ansammlungsphase Versammlungsleitung und Teilnehmer ansprechen. Folge keine Reaktion, werde eine Auflösung der Versammlung "schnell und konsequent" umgesetzt.

Wegen der Abstandsregeln könnten laut Polizeipräsidentin die Demonstrationszüge mehrere Kilometer lang werden. Dementsprechend gebe es auch Absperrungen von Straßen und Plätzen. Zwar seien Demonstrationen von der Ausgangssperre ab 22.00 Uhr ausgenommen. Nicht-Teilnehmer werde die Polizei aber auffordern, sich zu zerstreuen und nicht in Gruppen stehenzubleiben.

Auf dem Platz im Wedding versammelten sich bislang nur einige Demonstranten. Auf einem Lautsprecherwagen war ein Transparent mit der Aufschrift "Die Reichen sollen zahlen" zu sehen. Die Polizei war vor Ort, auch Zivilpolizisten waren unterwegs. Am späteren Abend wollten feministische Frauengruppen mit dem Motto "Take back the night - Wir nehmen uns die Nacht zurück" durch Kreuzberg laufen. Partys und Straßenfeste in der Walpurgisnacht fallen wie schon im Vorjahr wegen der Corona-Pandemie aus. Polizeipräsidentin Barbara Slowik erwartete eine "anspruchsvolle, fordernde Einsatzlage". Sie wandte sich in einem Schreiben an ihre Kollegen: "Wir sind alle gemeinsam heute und morgen im Einsatz für die Meinungs- und Versammlungsfreiheit vieler Menschen. Im Einsatz sind wir aber auch zum Schutz, dem Infektionsschutz aller." Das, was viele Berlinerinnen und Berliner über Monate erreichten, dürfe jetzt nicht leichtfertig aufs Spiel gesetzt werden, hieß es in dem am Freitagnachmittag auf Twitter veröffentlichen Appell. Bereits am Freitagmorgen hatte die Polizeipräsidentin im RBB-Inforadio betont, Demonstrationen würden bei Verstößen gegen die Corona-Regeln schnell aufgelöst. Gewalttätigen Ausschreitungen werde sofort begegnet. "Wir schützen jede Versammlung unabhängig von ihrem Inhalt, wenn sie sich denn an Regeln hält." Wenn sich zum Beispiel Querdenker nicht an Mund-Nasen-Schutz und Abstand hielten, wolle die Polizei bereits in der Ansammlungsphase Versammlungsleitung und Teilnehmer ansprechen. Folge keine Reaktion, werde eine Auflösung der Versammlung "schnell und konsequent" umgesetzt. Wegen der Abstandsregeln könnten laut Polizeipräsidentin die Demonstrationszüge mehrere Kilometer lang werden. Dementsprechend gebe es auch Absperrungen von Straßen und Plätzen. Zwar seien Demonstrationen von der Ausgangssperre ab 22.00 Uhr ausgenommen. Nicht-Teilnehmer werde die Polizei aber auffordern, sich zu zerstreuen und nicht in Gruppen stehenzubleiben. Für Samstag sind eine Demonstration vom Gewerkschaftsbund DGB, ein Protest von Gegnern der Corona-Regeln am Mittag, eine Satire- und Spaß-Demonstration am Nachmittag sowie die traditionelle Revolutionäre 1. Mai-Demonstration von linken und linksradikalen Gruppen am Abend in Neukölln und Kreuzberg angemeldet worden.