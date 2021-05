Doch die Party an jenem 5. Mai vor 25 Jahren fiel aus. Das Projekt war an den Brandenburgern gescheitert. Die Glienicker Brücke blieb eine Grenz-Brücke. Und wer genau hinschaut, kann heute noch sehen: Die Brücke ist auf der Berliner Seite in einem anderen Farbton gestrichen als auf der Brandenburger Seite. Einfach ist Einheit nicht.

Gleich neben der Glienicker Brücke sollte die Länderfusion gefeiert werden. Politiker und Journalisten waren am Abend der Abstimmung nach Glienicke gekommen. "Ein Land in Sicht", hieß es. Und in Sichtweite stand das Symbol der Einheit als Verheißung.

Ein Verkehrsverbund regelt den Nahverkehr. Obergerichte urteilen für Stadt und Land. Ein öffentlich-rechtlicher Sender ist für die gesamte Region da. Lehrpläne und Prüfungen in den Schulen sind abgestimmt. Eine gemeinsame Landesplanungsabteilung stellt die Weichen für die Zukunft. Eigentlich funktioniert das Miteinander. Doch die Dynamik der Jahrtausendwende ist dahin. Es fehlt an Impulsen für mehr Gemeinsamkeit.

Das Nahverkehrsangebot in der Region müsste viel schneller an die wachsenden Pendlerströme angepasst werden. Corona hat nur vorübergehend für freie Sitzplätze in Rush-Hour-Regionalbahnen gesorgt. Ideen müssen stets für beide Länder mitgedacht werden. Das 365-Euro-Ticket nur für die Hauptstadt war als Alleingang ohne Brandenburg gedacht – ein falscher Ansatz.

Damit es hier überall lebenswert bleibt, muss eher in Korridoren gedacht werden - entlang von Verkehrsachsen, wo auch gute Arbeit und bezahlbares Wohnen möglich sind. Und von wo man schnell und klimaschonend mit der Bahn alle 30 Minuten in die Großstadt kommt.

Wenn in Berlin über die Zusammenarbeit mit Brandenburg gesprochen wird, hört man oft das Unwort "Umland". Das wirkt, als sei nur die unmittelbare Umgebung der Hauptstadt wichtig und alles, was hinter Falkensee, Potsdam oder dem Flughafen BER liegt, eigne sich maximal für Wochenend-Erholung. Darin liegt ein grundsätzliches Missverständnis. Die wachsende Metropole kann sich nicht wie ein Moloch mit Wohn- und Gewerbegebieten ins Nachbarland ausbreiten und die Peripherie übersehen. Man muss die Region bis Schwedt, Wittenberge und Spremberg denken.

Bis heute hat Cottbus nicht einmal eine Direktverbindung zum Willy-Brandt-Airport, vor dem Flug muss man in Königs Wusterhausen oder mitten in Berlin umsteigen. Und wenn den mobilen Pendler gleich hinter der Berliner Stadtgrenze das erste Funkloch angähnt, weiß man: In Berlin und Brandenburg gibt es auch bei der Digitalisierung unterschiedliche Maßstäbe.

Eine solche Achse wächst zum Beispiel gerade auf der Strecke vom Forschungsstandort Berlin-Adlershof über den Flughafen BER, das Hochschulzentrum Wildau, vorbei an der Freizeitlandschaft um das "Tropical Islands" bis in die Lausitzer Energieregion. Um diesen Korridor lebendig zu halten, müsste eine schnelle Bahnverbindung zwischen Berlin und Cottbus kommen. Aber bis zu einer ICE-Fahrt zwischen den beiden Orten werden noch mindestens zehn Jahre vergehen.

Die Menschen in Berlin und Brandenburg sind manchmal weiter als Politiker denken. Sie leben das gemeinsame Land auch ohne Fusionsvertrag. Ein Coworking-Dorf mit Bahnanschluss nach Berlin entsteht gerade als private Initiative in Wiesenburg. Studierende der Frankfurter Viadrina-Universität kommen oft direkt aus Berlin zu Vorlesungen und Seminaren. Viele Berliner Familien ziehen in Städte in der zweiten Reihe hinter dem Speckgürtel. Von all den Ausflüglern mal abgesehen, die zwischen Spreewald und Berliner Zoo, Uckermark und Fernsehturm hin und her reisen.

Ein neuer Anlauf für eine Länderfusion ist in die Ferne gerückt. Da ist kein Land in Sicht. Aber an einem gut organisierten und zukunftsorientierten Zusammenleben führt kein Weg vorbei. Und Brücken werden gebraucht.



