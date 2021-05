Bild: dpa/Geisler-Fotopress

Start am Donnerstagabend - Berlin startet mit pro-israelischer Demonstration in Protest-Wochenende

20.05.21 | 12:35 Uhr

Eine pro-israelische Kundgebung am Donnerstagabend in Berlin ist die erste in einer ganzen Reihe von Demonstrationen, die über die Pfingsttage hinweg stattfinden sollen. Die Behörden haben allerdings auch mehrere Veranstaltungen verboten.

In den nächsten Tagen sollen in Berlin eine Reihe von Demonstrationen stattfinden - mehrere Kundgebungen, die über Pfingsten geplant waren, hat die Berliner Versammlungsbehörde aber auch verboten.



Am Donnerstagabend ist eine Demonstration zur Solidarität mit Israel am Brandenburger Tor geplant. Ein Bündnis mehrerer Organisationen und Parteien hat zu der pro-israelischen Demonstration am Pariser Platz aufgerufen.



Anlass ist die Gewalt im Gazastreifen zwischen dem israelischen Militär und militanten Palästinensern. An der Veranstaltung wollen Spitzenpolitiker verschiedener Parteien teilnehmen und Reden halten. "Solidarität mit Israel - Gegen jeden Antisemitismus" lautet das Motto der Veranstaltung, für die der Start um 18:30 Uhr angekündigt ist.



Am Freitag sollen gleich mehrere Autokorsos stattfinden, angemeldet von Kritikern der Corona-Politik mit insgesamt 3.300 Teilnehmern. Alle Protestfahrten sollen am Freitagabend über verschiedene Routen durch Berlin führen.



Zehn Demonstrationen und Proteste sind allein für Samstag angemeldet, viele dabei von Querdenkern und Corona-Leugnern. Der größte Protest steht unter dem Motto "Für Frieden, Freiheit und Grundrechte" und ist mit 16.000 Menschen als Protestzug zum Großen Stern angekündigt. Start: ab zwölf Uhr mittags an drei verschiedenen Punkten.



Und auch außerhalb des Corona-Leugner-Lagers sind Proteste angekündigt. Für den Treptower Park sind dabei Partys geplant, die als Protestveranstaltungen angemeldet wurden. Am Sonntag dann ist ein Protestmarsch unter dem Motto "Gegen den Mietenwahnsinn!" mit 10.000 Menschen vom Potsdamer zum Nollendorfplatz angemeldet worden. Außerdem sind am Pfingstwochenende Dutzende weiterer Demonstrationen geplant. Bei mehreren geht es dabei um den Nahost-Konflikt.



Am Pfingstmontag soll es zudem erneut eine Protestfahrt von Radfahrerinenn und Radfahrern geben. Unter dem Motto "A100 stoppen - Lebenswertes Berlin für alle" geht es auch über die A100.

Allerdings hat die Berliner Versammlungsbehörde auch mehrere Demonstrationen verboten, die über die Pfingsttage geplant waren. Am Pfingstsamstag sollte eine große Demonstration gegen die Corona-Gesetze stattfinden, für die 16.000 Menschen angemeldet waren. Sie sollte ab 12 Uhr aus vier Richtungen zum Großen Stern und der Straße des 17. Juni führen. Nach Angaben der Polizei von Mittwochabend ist sie jedoch verboten worden. Auch für Pfingstsonntag war eine Demonstration unter dem Motto "Pfingsten in Berlin" mit 16.000 Teilnehmern angemeldet worden. Zwischen 13 und 19 Uhr sollte zwischen dem S-Bahnhof Tiergarten und der Itzhak Rabin-Straße gegen die Corona-Politik demonstriert werden. Diese Demonstration sei ebenso verboten worden, sagte eine Polizeisprecherin rbb|24.



Ebenfalls unter dem Motto "Pfingsten in Berlin" seien von derselben Einzelperson für Pfingstmontag zwei Demonstrationen am Alexanderplatz und am Potsdamer Platz angemeldet worden. Auch diese seien untersagt worden, sagte die Polizeisprechern weiter. Der Anmelder der "Pfingsten in Berlin"-Demonstrationen kündigte derweil auf seiner Internetseite an, juristisch gegen die Verbote vorgehen zu wollen.



Außerdem wurde den Angaben zufolge am Pfingstmontag eine Demonstration auf dem Platz des 18. März am Brandenburger Tor verboten. Diese sollte dort zwischen 15 und 21 Uhr unter dem Motto "Schutz unserer Grundrechte! Für Volksentscheide, damit das Volk entscheidet" stattfinden. Ein Polizeisprecher sagte am Mittwochabend, die Verbote fußten "primär auf dem Infektionsschutz und der prognostizierten Versammlungslage".



