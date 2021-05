rbb: Herr Rothmund, eigentlich finden wir Menschen es ja ganz toll, wenn man freundlich und höflich mit uns umgeht. Nur: Das Verhalten, das wir im Wahlkampf erleben, ist ein völlig anderes. Wieso verhalten sich Politikerinnen und Politiker im Wahlkampf eher ruppig und rüpelhaft? Tobias Rothmund: Na, zunächst ist schon im Wort “Wahlkampf“ enthalten, dass es um einen Kampf geht. Es geht um einen Wettbewerb, um politische Macht. Politiker wollen Aufmerksamkeit gewinnen. Wir leben in einer Welt, in der sehr viele Informationen verfügbar sind. Deshalb wird es immer schwieriger, Aufmerksamkeit zu gewinnen. Und der laute, der dramatisierende Ton dringt häufiger durch - das ist allgemein so, aber natürlich auch im Wahlkampf. Außerdem geht es darum, Vertrauenswürdigkeit zu signalisieren. Es spielt also eine wichtige Rolle, welcher Partei und welchen Politikerinnen und Politikern eher zugetraut wird, die Zukunft zu gestalten im Sinne der Bürgerinnen. Das wird auch sehr stark vor dem Hintergrund von moralischen Kategorien verhandelt, indem man zum Beispiel Empörung signalisiert über bestimmte Themen oder Verhaltensweisen. Auch da steckt der Versuch drin, Vertrauenswürdigkeit zu signalisieren.

Tobias Rothmund studierte bis 2004 Psychologie an der Universität Trier. Im Anschluss arbeitete er zunächst mit entwicklungsgehemmten Kindern in der Lebenshilfe Landshut. Seit 2006 ist Tobias Rothmund in lehrender Tätigkeit an verschiedenen Universitäten tätig, darunter in Koblenz-Landau, Amsterdam und Darmstadt. Seit 2018 ist Rothmund Professor für Kommunikationspsychologie an der Friedrich-Schiller-Universität Jena.

Apropos Vertrauenswürdigkeit: Gerade nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zum Mietendeckel ging es ja hoch her im Berliner Abgeordnetenhaus. Da haben sich die Fraktionen von Regierung und Opposition jeweils die Vertrauenswürdigkeit abgesprochen. Ist das ein besonders kluger Schachzug, den Wahlkampf an ein so emotional aufgeladenes Thema anzudocken? Tobias Rothmund: Ja, sicherlich. Bei der Vertrauenswürdigkeit geht es darum zu definieren, wer kompetent genug ist, die Zukunft zu gestalten. Wenn dann so eine Entscheidung wie der Mietendeckel von Gerichten zurückgenommen wird, gibt es natürlich den Versuch, den anderen als inkompetent darzustellen. Auf der anderen Seite geht es um Integrität. Weil: Vertrauenswürdigkeit spielt sich auch vor dem Hintergrund von moralischer Integrität ab. Es geht also darum, Kompetenz und Integrität möglichst zu verbinden. Sie haben anfangs gesagt, der laute, dramatisierende Ton dringt eher durch zu Wählerinnen und Wählern. Aber ich verstehe noch nicht ganz aus Wählersicht betrachtet, was die Menschen dazu bringt, dem Lautesten zu folgen und vielleicht auch ihre Stimme zu geben?

Menschen agieren in vielen Situationen sehr stark aus dem Bauch, aus Emotionen heraus. Und das ist auch beim Thema Politik so. Und wir sehen es in den letzten Jahren zum Teil verstärkt, weil eben gerade in den sozialen Medien und überhaupt in den digitalen Medien die Informationen immer dichter und schneller werden. Das kann man dann zum Teil gar nicht mehr rational verarbeiten. Und da passiert dann sehr vieles impulsiv.



Es hängt natürlich auch von den Wählerinnen und Wählern ab, auf die die betreffende Partei abzielt. Es gibt Unterschiede bei Wählerinnen zum Beispiel, wie sehr sie sich überhaupt für Politik interessieren. Und wenn ich zum Beispiel desinteressierte Wählerinnen gewinnen möchte, dann muss ich da an der Stelle noch mehr zu ihnen durchdringen. Und das gelingt manchmal leichter bei Themen, wo sehr starke Positionen gewählt werden. Und das ist sicherlich auch eine Strategie und ein Grund, warum Politiker gerade zu Wahlkampfzeiten eher zu diesen scharfen Tönen neigen.



Ok, also mit den polarisierenden Tönen erreicht man politisch eher desinteressierte Wählerinnen und Wähler. Aber was ist mit politisch interessierten Menschen, der jüngeren Generation zum Beispiel? Oder mit Menschen, die tatsächlich eher rational entscheiden und sogar mal durch ein Wahlprogramm blättern?



Das stimmt, wir sehen gerade bei jüngeren Menschen auch eine intellektuelle Auseinandersetzung mit Politik, insbesondere bei "Fridays for Future", wo es wirklich um Argumente geht und man sich auf Basis von kritischer Reflexion der Politik nähert. Es wäre wünschenswert, dass auch der Wahlkampf ein Stück weit rationaler geführt wird. Dass es mehr um Perspektiven, Argumente, Ziele geht. Auch wenn dieser rationale Diskurs dann nicht von allen mitgetragen wird. Ich bin nicht der Meinung, dass sich das von heute auf morgen ändert. Aber ich denke, es wäre eine wichtige Zielperspektive.



Herr Rothmund, wir danken Ihnen für das Gespräch.



Das Interview führte Sabrina Wendling / Abendschau. Sie können es sich anhören - per Klick auf den Abspielknopf im Titelbild.