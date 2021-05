Nach teilweise aggressiven pro-palästinensischen Demonstrationen in Berlin-Neukölln untersucht die Polizei, ob strafbare antisemitische oder anti-israelische Parolen genutzt wurden. Am Donnerstag soll es zudem eine Demonstration zur Solidarität mit Israel geben.

Nach der anti-israelischen und pro-palästinensischen Demonstration mit heftigen Gewaltausbrüchen am Samstag in Berlin prüft die Polizei die Strafbarkeit einiger Parolen von Teilnehmern. Sie habe "einzelne Israel-feindliche, antisemitische Parolen" aufgezeichnet und werde diese Tonaufnahmen jetzt auswerten und auf ihre Strafbarkeit überprüfen, kündigte Polizeipräsidentin Barbara Slowik am Montag im Innenausschuss des Abgeordnetenhauses an.

Nach Angaben von Geisel wurde in der Nacht zu Montag ein jüdischer Gedenkstein in der Konrad-Wolf-Straße in Berlin-Hohenschönhausen mit grüner Farbe überschüttet. Zuerst sprach er von Friedrichshain, korrigierte sich dann aber später. Derzeit würden in Berlin 85 jüdische Objekte wie Gemeinden, Synagogen, Kitas und Gedenkstätten von der Polizei durch fest postierte Wachleute oder regelmäßige Streifen geschützt.

Ein Verbot derartiger Demonstrationen ist Geisel zufolge kaum möglich. "Wir müssen auch Versammlungen dulden, die uns in ihrer Ausrichtung nicht gefallen." Kritik an Israel sei auf Berlins Straßen möglich. "Was nicht geht, ist Antisemitismus." Allerdings seien palästinensische Demonstrationen keineswegs gleichzeitig verfassungsfeindlich, betonte der Senator. Man müsse da sehr genau unterscheiden. Aber klar sei auch: "Die antisemitischen Vorfälle vom Wochenende sind ein klares Zeichen, dass wir mit Antisemitismus in Deutschland konfrontiert sind."

Zu der Demonstration mit 3500 Menschen in Neukölln hatten palästinensische Gruppen aufgerufen. Vor dem Hintergrund des Konflikts zwischen Israel und der Hamas riefen manche Demonstranten "Free Palestine" und auch "Kindermörder Israel" und "Frauenmörder Israel". Nachdem die Polizei die Demonstration wegen Verstößen gegen die Maskenpflicht aufgelöst hatte, warfen Randalierer Steine und Flaschen. 93 Polizisten wurden leicht verletzt, 65 Menschen vorläufig festgenommen. Die Polizei zeigte rund 150 Verstöße gegen Corona-Auflagen an.

Innensenator Andreas Geisel (SPD) kündigte an, für Donnerstagabend um 19.00 Uhr sei eine große Demonstration zur Solidarität mit Israel am Brandenburger Tor geplant. "Berliner sollten auf die Straße gehen und zeigen, wer hier die Mehrheit hat."

"Im Zweifel gehen wir vom Anfangsverdacht aus und leiten Strafverfahren ein", so Slowik. Oft bewegten sich die Parolen aber auf einem "schmalen Grat" zwischen Strafbarkeit und freier Meinungsäußerung. Die Polizei habe bei der Demonstration Dolmetscher dabei gehabt, um arabische Parolen und Transparente zu überprüfen. Auch seien alle Durchsagen in Deutsch und Arabisch erfolgt.

