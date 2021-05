Bild: rbb/Jan Menzel

Streit um Teltowkanalroute - "Park und Radschnellweg passen nicht zueinander“

14.05.21 | 06:07 Uhr

Ein Netz von Radschnellwegen soll die Berliner Innenstadt mit den Außenbezirken verbinden. Konkrete Pläne für die Teltowkanalroute im Südwesten liegen auf dem Tisch. Ein Abschnitt soll durch einen Park führen, was bei Fußgängern nicht gut ankommt. Von Jan Menzel

Im Hans-Baluschek-Park blüht jetzt der Flieder. Kinder toben, Spaziergänger flanieren und teilen sich den Weg mit Radfahrern. Hier am S-Bahnhof Priesterweg soll in wenigen Jahren die Teltowkanalroute entlangführen. So wie es im Mobilitätsgesetz steht als vier Meter breite Trasse, allerdings genau durch den Park. Das ruft Roland Stimpel auf dem Plan. Stimpel ist überzeugter Radfahrer, als Vorstand des Vereins FUSS e. V. vor allem aber Fußgänger-Lobbyist.



In dieser Funktion hat er sehr klare Vorstellungen: "Park ist nicht Verkehr, sondern Park ist Erholung, Entspannung, Verträumtheit." Kinder dürften dort kreuz und quer laufen, Erwachsene müssten zu dritt nebeneinander schlendern und quatschen können, auch wenn andere Spaziergänger ihnen entgegenkommen. Das macht für den gelernten Stadtplaner die Qualität von Grünflächen aus und so soll es am Baluschek-Park auch bleiben, wenn es nach dem Verein Fuss e.V. geht.



Roland Stimpel Bild: rbb/Jan Menzel

Fußweg schnurrt auf zwei Meter zusammen

Ein Blick in die mehr als 30-seitigen Vorplanungsunterlagen der landeseigenen Firma Infravelo zeigt aber, dass sich mit einem Radschnellweg in dieser langgestreckten Grün- und Erholungsfläche entlang der S-Bahn-Gleise einiges ändern wird. Nicht nur, dass mehr Menschen die Route mit den Rad nutzen und wohl auch mehr E-Bikes für mehr Tempo sorgen werden. Spaziergänger müssten sich auf ein paar Hundert Metern mit weniger Platz begnügen. Ihnen bliebe nur noch ein zwei Meter schmaler Streifen.



"Skandalös" nennt Fußverkehrsaktivist Stimpel den Plan und malt ein düsteres Verkehrsszenario: "Dann gäb’s hier am Sonntag nur noch Gänsemarsch und Ellenbogen. Park und Radschnellweg passen nicht zueinander."



Ähnliche Konflikte drohen auch weiter südlich, am Teltowkanal. Noch ist dort viel lauschiges Ufergrün. Längst nicht überall ist der Weg asphaltiert und besonders an Wochenenden kommen viele Menschen und suchen Erholung. Doch auch hier soll am Ufer eine vier Meter breite Trasse als Radschnellverbindung hergerichtet werden. Für Fußgänger:innen bliebe streckenweise nur noch ein 2,20 Meter breiter Weg. Und dann soll auch noch so gebaut werden, dass der Radweg an der Wasserseite verläuft, ärgert sich Roland Stimpel: "Die Fußgänger quetschen sich dann irgendwie eng am Zaun entlang."

Fahrrad-Aktivist Kollar (links) im Dialog mit Fußgänger-Aktivist Stimpel Bild: rbb/Jan Menzel

Radfahrer wollen Fortschritte sehen

Für Stimpel und seine Mitstreiter heißt die Alternative: Umplanung. Sie wollen Fuß- und Radverkehr stärker voneinander trennen und die Radschnellwege auf die bereits asphaltierten Flächen der Hauptstraßen legen. Um den Hans-Baluschek-Park zu schonen, könnte die Teltowkanalroute über Rhein- und Hauptstraße führen, schlägt Stimpel vor.



Doch das ist gerade nicht die Art von Verkehrswende, von der Radfahrer:innen träumen. Markus Kollar von der Schöneberger Stadtteilgruppe des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs ADFC setzt sich seit langem dafür ein, dass die oft versprochene Rad-Infrastruktur endlich im Stadtbild sichtbar wird. "Wir reden mehr, als sich getan hat", stellt Kollar angesichts der jahrelangen Planungs- und Beteiligungsverfahren resigniert fest.



Durch neue Diskussionen über Routen und neue Untersuchungen würden die ohnehin langwierigen Planungen für die Radverbindung von Teltow zum Bahnhof Südkreuz noch stärker unter Zeitdruck geraten. Ob dann die Teltowkanalroute wie angestrebt bis Anfang 2025 fertig werden kann, ist fraglich. Radaktivist Kollar will aber nicht nur deshalb am Schnellweg durch den Baluschek-Weg festhalten: "Für den Radverkehr soll die Strecke natürlich attraktiv sein. Wir wollen ja gerade, dass Menschen, die bisher Auto fahren, aufs Rad umsteigen. Und die wollen dann nicht an jeder Ampel halten."



Senat setzt auf "gute Kompromisse"

Genau das droht an den Hauptverkehrsstraßen mit ihren komplexen Ampelschaltungen, die nicht mal eben umprogrammiert werden können. Ganz zu schweigen von Abgasen und möglichen Konflikten mit Autofahrern. Der Sprecher der Verkehrsverwaltung, Jan Thomsen, pflichtet dem ADFC grundsätzlich bei: Radschnellwege seien "hochsinnvoll" und sie sollen dort angelegt werden, wo man gerne fahre. Thomsen betont aber auch, dass der endgültige Verlauf der einzelnen Abschnitte der Teltowkanalroute noch nicht beschlossen sei.



"Die allermeisten Abschnitte werden an Straßen entlangführen", sagt der Sprecher der Verkehrsverwaltung. Er räumt aber ein: "Einige werden auch durch Grünanlagen führen können. Wir haben das nicht ausgeschlossen." Alle Einwände würden geprüft und auch wenn am Ende vielleicht nicht alle jubeln, werde man "gute Kompromisse" finden.



Wie die im Park und am Kanal aussehen könnte, ist allerdings noch nicht klar erkennbar. Vor dem S-Bahnhof Priesterweg, wo die Teltowkanalroute auf den Hans-Baluschek-Park einschwenken soll, lässt sich aber besichtigen, dass sich einiges ändern muss: Holpriges Kopfstein-Pflaster, hohe Bordsteine, unzählige Poller und eine viel zu enge Rampe werden weder Radfahren noch Fußgängern gerecht. Sendung: Inforadio, 14.05.2021, 6:05 Uhr