U-Ausschuss vernimmt letzten Zeugen - Wie ein Betroffener den Anschlag am Breitscheidplatz und das Nachspiel erlebte

08.05.21 | 11:29 Uhr

Vier Jahre lang hat der Untersuchungsausschuss des Abgeordnetenhauses versucht, den Anschlag vom Breitscheidplatz aufzuklären. Wie agierte der Attentäter und was versäumten die Behörden? Nach den Opfern und Helfern wurde kaum gefragt – Bis zu diesem Freitag. Von Christoph Reinhardt

Andreas Schwarz gehört zum Untersuchungsausschuss wie der Vorsitzende und die Protokollanten. Kaum eine öffentliche Sitzung hat er seit 2017 versäumt, nur seine Gesundheitsprobleme und Krankenhausaufenthalte hielten in manchmal auf. Dabei hatte er Glück: Als der Sattelschlepper am 19. Dezember 2016 über den Weihnachtsmarkt fuhr, konnte er sich durch einen Sprung retten. "Es war ein Chaos dort. Kein Mensch kann sich vorstellen, was dort für ein Chaos herrschte", erinnert er sich. Und mit einem Mal sei da eine Stille gewesen, "da hätte man eine Stecknadel fallen hören". Die Töne, die Bilder von damals sind nie verblasst. "Mit einem Mal hat man nur noch Blaulichter gesehen. Hin und her ging das, hin und her." Man müsse einfach den Rettungsdiensten, der Feuerwehr, der Polizei danken, sagt Schwarz. Für den schweren Job, den die Helfer an dem Abend gemacht hätten.

Verlierer im Behörden-Ping-Pong

Er selbst kam an dem Abend zwar mit dem Leben davon, konnte sich sogar als Ersthelfer noch um andere kümmern. Aber die Verletzungen an Rücken und Hüfte, das Trauma des Erlebnisses änderten trotzdem alles. Nach dem Anschlag musste der LKW-Fahrer seinen Beruf aufgeben. Er lebt seitdem von Erwerbsminderungsrente und Hartz IV. Den Kampf um eine kleine Opferentschädigung hat er im "Behörden-Pingpong", wie er es nennt, inzwischen aufgegeben. "Acht verschiedene Gutachter waren an mir dran. Und jeder sagt: Erzählen Sie mir mal Ihre Geschichte." Irgendwann könne man das einfach nicht mehr. "Ich will meine Ruhe haben." So gehe es auch vielen anderem Anschlagsopfern, mit denen er bis heute Kontakt hält.

Überforderung der Behörden im Umgang mit Opfern

Das bezeugt den Ausschussmitgliedern auch der ehrenamtliche Opferbeauftragte des Senats, Roland Weber. Nach dem Anschlag habe es eine große Überforderung der Behörden im Umgang mit den Terroropfern gegeben. Allen voran das Bundeskriminalamt. Kurz nach dem Anschlag hatte die Bundesbehörde nicht nur die Ermittlungen, sondern auch alle Kontaktdaten der Opfer und Angehörigen übernommen. "Das BKA hatte den Hut auf", erinnert sich Weber, "aber die hatten keine Ahnung von Opferschutz". Er habe die Behörde erst auf ihre gesetzliche Pflicht aufmerksam machen müssen, diese habe dann zwei Beamte in seine Kanzlei geschickt. Als erstes hätten sie ihn aufgefordert, sich auszuweisen, "in meiner eigenen Kanzlei. Die beiden waren für zuständig erklärt worden – aber sie wussten Nullkommanix".

Die Kriminalpolizei rät: Täter-Opfer-Ausgleich

Nach dem Crashkurs hätten die Beamten später tatsächlich ein Schreiben an die registrierten Betroffenen verschickt. "Die haben aber nur geschrieben, dass sie die gesetzliche Pflicht hätten, die Opfer über ihre Rechte zu informieren und haben ansonsten nur den Gesetzestext abgeschrieben". Der enthält auch den Hinweis, dass ein so genannter Täter-Opfer-Ausgleich vorgesehen sei. Eine Betroffene fragte irritiert bei Weber nach: "Was soll das? Der Täter soll doch tot sein – und mein Vater ist es inzwischen auch." Heute, da ist sich Weber aber sicher, würde sich das auf keinen Fall wiederholen. "Wir sind komplett neu aufgestellt". Es gibt inzwischen eine Zentrale Anlaufstelle für Terroropfer in der Berliner Justizverwaltung, ebenso wie auf Bundesebene. Sollte es zu einem vergleichbarer Anschlag kommen, könnten die Hilfsorganisationen mit ihren Angeboten aktiv auf die Opfer zugehen, statt nur passiv eingehende Anträge abzuwarten. Noch im Gesetzgebungsverfahren sind "Fallmanager". Sie sollen die Traumatisierten durch den Antrags- und Behördendschungel führen. Anders sei das Problem der Vielzahl von Zuständigkeiten nicht zu lösen, sagt Weber: "Für die zerstörte Bude auf dem Weihnachtsmarkt ist die private Versicherung zuständig, für das Beschäftigungsverhältnisses des Verkäufers die Berufsgenossenschaft, für die Ersthelfer die Unfallkasse."

Berlin plant erstes Landesgesetz für psychosoziale Notfallversorgung

Noch vor den Wahlen im September will das Berliner Abgeordnetenhaus ein eigenes Landesgesetz zur psychosozialen Notfallversorgung beschließen. Die Ergebnisse der Ausschussarbeit sollen noch einfließen, sagt der Vorsitzende des Untersuchungsausschusses, Stephan Lenz (CDU). Der Staat sei in der Pflicht: "Dieser terroristische Angriff galt ja nicht den Opfern persönlich, er galt dem Staat in Gänze." Darum müsse der Staat gewährleisten, dass eine ordentliche Versorgung der Opfer sichergestellt sei. Zum Beispiel auch die Betreuung mit Notfallseelsorgern. Als die Berliner Feuerwehr Pfarrer Justus Münster und 20 seiner Kollegen am 19. Dezember 2016 zum Breitscheidplatz alarmierte, war noch die Rede von einem großen Verkehrsunfall. Mindestens 250 Menschen hätten sie an dem Abend und den Tagen danach betreut, erinnert sich der Einsatzleiter. Vielleicht auch doppelt so viele. Denn neben den primären Opfern, die durch den Anschlag direkt verletzt oder psychisch traumatisiert wurden, gab es auch hunderte so genannte "sekundäre Opfer". Angehörige, die geliebte Menschen verloren hätten, aber auch Ersthelfende und Einsatzkräfte.

"Danke, dass ihr das bestmögliche versucht habt"

Während die Feuerwehr schon lange viel Wert auf die psychosoziale Betreuung lege, sei die Polizei bis zum Anschlag "auf diesem Auge blind gewesen", sagt Münster. Dies habe sich inzwischen aber geändert, so der Notfallseelsorger. Man habe ein Jahr gemeinsam die Fakten gesammelt und lange besprochen. Als die Feuerwehr kurz am Abend des Anschlags die Einsatzleitung an die Polizei übergeben habe, habe diese mit den Notfallseelsorgern anfangen können. Inzwischen gebe es bei Großereignissen einen ständigen Austausch im Lagezentrum. Alle hätten viel dazugelernt. Anschlagsopfer Andreas Schwarz kämpft mit den Tränen, während er der Aussage von Pfarrer Münster zuhört: "Er hat mir aus der Seele gesprochen". In fast vier Jahren regelmäßiger Besuche im Untersuchungsausschuss sind seine Erwartungen kleiner geworden. Eine "hundertprozentige Aufklärung", warum der Anschlag überhaupt geschehen konnte, erhofft er sich nicht mehr. "Wir können im Prinzip nur aufklären, was schief gelaufen ist." Damit es sich möglichst nicht wiederholt. Teilweise habe ihn der Untersuchungsausschuss enttäuscht, das will Schwarz nicht verhehlen, teilweise sei die Aufklärung aber auch gut gelaufen. Er will nicht nur den Rettungskräften und Ermittlern danken, auch den die Politiker im Untersuchungsausschuss hätten einen schweren Job gehabt. "Danke, dass ihr das bestmögliche versucht habt", ruft er ihnen am Ende der Pressekonferenz zu. Nach der voraussichtlich letzten Zeugenvernehmung in der 61. Sitzung will der Ausschuss nun den Abschlussbericht fertigstellen und nach den Sommerferien veröffentlichen.