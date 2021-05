Die Brandenburger Grundschulen sollen frühestens ab 31. Mai, alle weiteren Schulen frühestens am 7. Juni wieder vollständig in den Präsenzunterricht zurückkehren. Das sieht ein Entwurf der Eindämmungsverordnung vor, der dem rbb vorliegt und am Dienstag vom Kabinett in Potsdam beschlossen werden könnte.

Voraussetzung für die Rückkehr in den Präsenzunterricht ist laut Entwurf eine Sieben-Tage-Inzidenz von unter 50 Neuinfektionen in den zuständigen Landkreisen oder kreisfreien Städten. Diese hätten das unverzügich zu melden. Ab dem Montag, der auf den Tag der Bekanntgabe folge, werde in diesem Landkreis oder dieser kreisfreien Stadt an den Schulen der Unterricht im Präsenzunterricht stattfinden, heißt es in dem Entwurf.