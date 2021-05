Vordergründig geht es dem Verein Ansaar um wohltätige Projekte - im Hintergrund laufen den Sicherheitsbehörden zufolge aber salafistische Missionierung und Terror-Unterstützung. Am Mittwoch gingen sie auch in Berlin und Brandenburg gegen den Verein vor.

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hat den salafistischen Verein Ansaar International und alle Ableger der islamistischen Vereinigung verboten. Aus seinem Ministerium hieß es, das Verbot sei am frühen Mittwochmorgen mit Durchsuchungen und Beschlagnahmungen in Berlin, Brandenburg, sowie acht weiteren Bundesländern vollstreckt worden. Nach ersten Informationen waren Objekte und Personen in Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Hamburg, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Hessen betroffen.

Nach Angaben der Polizei in Berlin wurden sechs Objekte in Charlottenburg, Wedding, Gesundbrunnen und Altglienicke durchsucht. Dazu zählten sowohl Vereinsräume als auch Wohnungen. Es habe keinen Widerstand gegeben, sagte eine Sprecherin der Polizei. Der Einsatz dauerte am Morgen noch an. Daran beteiligt waren der Polizei zufolge rund 180 Einsatzkräfte unter anderem von der Bundespolizei und von der Fachabteilung des Landeskriminalamts, die im Bereich Islamismus tätig sind.

Zur Begründung des Verbots hieß es aus dem Innenministerium, die Spendensammlungen von Ansaar seien in der Absicht erfolgt, diese an terroristische Vereinigungen im Ausland weiterzugeben, insbesondere an die Al-Nusra-Front in Syrien, an die palästinensische Hamas sowie an Al-Shabaab in Somalia.