So müssten der Arbeits- und Gesundheitsschutz deutlich aufgestockt werden. Wichtig seien auch schnelle Entscheidungen zur Sicherung der beruflichen Ausbildung. Es dürfe keine "Generation Corona" auf dem Arbeitsmarkt geben, so Hoßbach.

Der Deutsche Gewerkschaftsbund DGB hat von der Bundesregierung Konsequenzen aus der Corona-Pandemie gefordert. Die Interessen von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern müssten gerade jetzt vertreten werden, sagte der Vorsitzende des DGB Berlin-Brandenburg, Christian Hoßbach, am Samstag auf einer Kundgebung am Brandenburger Tor.

Auch in Brandenburg sind Gewerkschafts Kundgebungen geplant, verteilt auf mehrere Orte. In Potsdam wollen Bundesfinanzminister und SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz sowie Grünen-Chefin und designierte Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock sprechen. Unter dem Motto: "Solidarität ist Zukunft!" organisiert der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) Region Westbrandenburg am Samstagvormittag auf dem Bassinplatz in Potsdam eine Kundgebung mit den beiden Politikern. Zur erwarteten Teilnehmerzahl wollte die Polizei keine Angaben machen.

In Cottbus ist Scholz bei der Kundgebung des DGB Südbrandenburg/Lausitz am Parkplatz des Lausitzparks um 13.00 Uhr dabei. Weitere DGB-Veranstaltungen sind in Brandenburg/Havel, Frankfurt (Oder) und Eberswalde (Barnim) sowie im Potsdamer Lustgarten geplant.