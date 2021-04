dpa/M. Kappeler Audio: 88.8 | 28.04.2021 | Raphael Knop | Bild: dpa/M. Kappeler

Proteste gegen Mietendeckel, Corona-Regeln, Kapitalismus - Berlin erwartet bis zu 10.000 Demonstranten am 1. Mai

28.04.21 | 13:03 Uhr

Für den 1. Mai liegen dem Berliner Senat bereits 22 angemeldete Demonstrationen vor - die Zahl könne aber noch steigen. Dabei könnte für die Polizei die Lage unübersichtlich werden: Neben linken und linksradikalen werden auch Demos aus der "Querdenker"-Szene erwartet.

Zu der linken und linksradikalen Demonstration am 1. Mai in Berlin-Kreuzberg erwarten die Polizei und der Senat bis zu 10.000 Teilnehmer. Die Zahl der Demonstranten könne "bis in den fünfstelligen Bereich gehen", sagte Innensenator Andreas Geisel (SPD) dem "Tagesspiegel" am Mittwoch. In der vergangenen Woche habe die Zahl der von den Veranstaltern angemeldeten Teilnehmer noch bei nur 1.000 gelegen, so Geisel. Er halte aber auch eine weitere, unangemeldete Demonstration von Linksautonomen für möglich. Die "Demonstration zum revolutionären 1. Mai" soll 18.00 Uhr vom Hermannplatz in Neukölln starten und dann zum Oranienplatz in Kreuzberg ziehen.

"Querdenker"-Szene plant Demonstrationen

Insgesamt liegen der Polizei nach Angaben des Innensenators 22 Anmeldungen für Demonstrationen und weitere Veranstaltungen vor [berlin.de]. Die Zahl könne aber in den kommenden Tagen noch steigen. Die größte Herausforderung sieht die Polizei nach Angaben Geisels nicht mehr in der "revolutionären 1. Mai-Demo", deren Gewaltpotential in den vergangenen Jahren immer mehr abgenommen habe. Vielmehr seien die Einsatzkräfte durch die Vielzahl der Veranstalter und den sich daraus ergebenen Unwägbarkeiten stark gefordert. Laut Geisel könnten womöglich "Demonstrationen im Bereich der Corona-Leugner" hinzukommen. Eine ist bereits angemeldet. Geisel warnte vor der Unberechenbarkeit der "Querdenker"-Szene. Bei deren Demonstrationen sei "oftmals weniger klar, wann was kommt und wie viele Teilnehmer zu erwartet sind. Wir haben erlebt, dass über die sozialen Medien kurzfristig viele Menschen mobilisiert wurden". Zudem sind gegen die sogenannten "Querdenker" und "Corona-Leugner" ebenfalls einige Demonstrationen in der ganzen Stadt angemeldet worden.

Protest für faire Arbeitslöhne und Mietenpolitik sowie Wiederbelebung der Clubszene

Neben der "Demonstration zum revolutionären 1. Mai" plant die linke Szene weitere Veranstaltungen, viele richten sich in ihrer Kritik gegen den gescheiterten Mietendeckel und die Mietenpolitik. Auch wegen der Debatten um weitere anstehende Räumungen wird eine aufgeheizte Stimmung erwartet. Zu weiteren Veranstaltungen am 1. Mai gehören Kundgebungen des DGB am Brandenburger Tor sowie eine Demo "für die Wiederbelebung der Kultur- und Clubszene" zwischen Neukölln und Friedrichshain. Daneben sind einige Fahrraddemos angemeldet, unter anderem von der Lehrergewerkschaft GEW. Eine Fahrradsternfahrt soll zum Grunewald führen, beginnend vom Wedding, Lichtenberg und Neukölln. Wie in den vergangenen Jahren wollen Demonstranten in dem Villenviertel für eine Umverteilung des Reichtums protestieren.

Polizei rechnet mit Unterstützung aus anderen Bundesländern

Bereits am Vorabend des 1. Mai rechnet die Polizei mit vielen Einsätzen. Linke Gruppen wollen in der Walpurgisnacht am 30. April unter dem Motto "Von der Krise zur Enteignung" durch den Wedding ziehen. 2.000 Teilnehmer sind bei der Demonstration laut Polizei angemeldet, die vom Leopoldplatz zum Gesundbrunnen führt. Innensenator Geisel geht davon aus, dass wegen der vielen Veranstaltungen und Teilnehmer wie in den vergangenen Jahren auch Polizeikräfte aus anderen Ländern zur Unterstützung hinzukommen. Aufgrund der Demonstrationen in anderen Bundesländern werde dies an diesem 1. Mai nicht ganz so einfach: In Erfurt sind Demonstrationen der rechtsextreme Szene angemeldet, in Oldenburg wollen "Querdenker" auf die Straße gehen, in Hamburg und Leipzig sind viele Demonstrationen aus der linken Szene zu erwarten.

Demos nicht von Ausgangssperre betroffen

"Die genaue Größenordnung klärt sich immer erst kurz vorher." Nach Angaben des Tagesspiegels rechnet die Polizei bislang mit insgesamt 40 Hundertschaften, also etwa 4.000 Beamten. Im vergangenen Jahr waren etwa 34 Hundertschaften im Einsatz. 2020 galt aber auch in der ersten Pandemiewelle ein Versammlungsverbot. Dieses ist dieses Jahr aufgehoben. Die Demonstrationen um den 1. Mai sind von der seit Samstag gültige Corona-Ausgangssperre nach 22 Uhr nicht betroffen. Allerdings haben die Demonstrationsveranstalter bei der Anmeldung auch keine Veranstaltung angegeben, die länger als bis 22 Uhr geht. Aus Erfahrung der vergangenen Jahre ist aber davon auszugehen, dass die Menschen noch bis weit nach Ende der Veranstaltungen auf den Straßen bleiben. In diesem Jahr steht die Polizei vor der Aufgabe, diese Menschen zu bewegen, nach Hause zu gehen.

