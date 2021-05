20.000 Wohnungen bieten Deutsche Wohnen und Vonovia dem Land Berlin zum Kauf - für den Regierenden Müller offenbar ein unwiderstehliches Angebot. In einem Brief wirbt er bei den SPD-Spitzen um Zustimmung für einen Deal ohne große Forderungen an die Konzerne.

Bei einem Kauf von Wohnungen der Konzerne Deutsche Wohnen und Vonovia will das Land Berlin einen "Mietendimmer" auch für die verbleibenden Mietwohnungen erreichen. Das haben der Regierende Bürgermeister von Berlin, Michael Müller, sowie Finanzsenator Kollatz (beide SPD) in einem Brief an die Berliner SPD-Spitzen mitgeteilt. Das Land sei in erste Verhandlungen mit den Konzernen eingetreten.



Die beiden Unternehmen hatten am Montag Fusionspläne angekündigt und dem Land den Kauf von rund 20.000 Wohnungen angeboten. Gleichzeitig stellten sie Mietbegrenzungen für ihre verbleibenden Bestände in Aussicht.

Müller hatte sich unmittelbar danach aufgeschlossen gezeigt, dass das Land die 20.000 Wohnungen erwerbe - ihn interessierten vor allem "Großsiedlungen" wie die Thermometersiedlung in Lichterfelde und das Falkenhagener Feld in Spandau, sagte er am Montag. In dem Schreiben werden die Angaben nun konkretisiert: Neben den beiden erwähnten Siedlungen werden nun auch "die Bestände rund um das Kottbusser Tor" genannt, die High-Deck-Siedlung in Neukölln sowie der Ernst-Lemmer-Ring in Zehlendorf. Mit einem Ankauf rücke das "Ziel in greifbare Nähe", 400.000 Wohnungen in Landeshand zu bekommen.