Weil für Kinder und Jugendliche nur Biontech als Impfstoff in Frage käme, appellierte Jens Spahn (CDU) am Wochenende in der "Bild am Sonntag" [Bezahlinhalt] an die Länder, bereits jetzt Impfdosen des Vakzins für die Jüngeren zu reservieren.



Thomas Isenberg (SPD), Mitglied im Gesundheitsausschuss des Abgeordnetenhauses, hält Spahns Vorschlag jedoch für populistisch und praxisfern: "Das würde voraussetzen, dass wir in Berlin ein Zuviel an Impfstoffen haben - das ist nicht der Fall", sagt er. "Deswegen ist es so wichtig, die knappen Impfstoffe, die wir jetzt haben, an die zu verimpfen, die individuell ein höheres Krankenrisiko haben." Das seien zunächst diejenigen, die schon die erste Impfung bekommen haben oder für die nächste Lieferung terminiert seien, so Isenberg.