Angesichts der Gewalt zwischen Israel und palästinensischen Gruppen verschärft Berlin den Schutz jüdischer Einrichtungen. Vor den pro-palästinensischen Protesten am Samstag kündigte Berlins Innensenator an, konsequent gegen antijüdische Aktionen vorzugehen.

In Reaktion auf die anhaltende Waffengewalt im Konflikt zwischen bewaffneten palästinensischen Gruppen und der israelischen Armee verschärft Berlin die Sicherheitsmaßnahmen für jüdische Einrichtungen in der Hauptstadt. Das teilte die Innenverwaltung am Freitag mit.

In Deutschland war es in den vergangenen Tagen zu mehreren teils unangemeldeten Protestzügen in verschiedenen Bundesländern gekommen, wobei etwa Israel-Flaggen entwendet oder angezündet wurden. Rund um Synagogen in Gelsenkirchen, Münster, Bonn und Mannheim hatte es solche Vorfälle gegeben. Auch in Berlin kam es am Donnerstag zu einem Vorfall - vor der Parteizentrale der CDU wurde eine gehisste Israel-Flagge entwendet.

Der israelische Botschafter in Deutschland, Jeremy Issacharoff, bat die deutschen Behörden am Freitag, die Sicherheit jüdischer Gemeinden gegen antisemitische Übergriffe zu gewährleisten. "Ich bitte die deutschen Behörden dringend, alles dafür zu tun, für die Sicherheit unserer Gemeinde hier zu sorgen", sagte Issacharoff am Freitag im ARD-Morgenmagazin. Die israelische Regierung sei besorgt über die antisemitischen Vorfälle. Der Konflikt im Nahen Osten habe nichts mit der jüdischen Gemeinschaft hier in Deutschland zu tun, sagte Issacharoff.