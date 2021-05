Bild: picture alliance/dpa | Philipp von Ditfurth

Senat vereinbart Lockerungen - Berliner Kitas sollen am 17. Mai wieder öffnen

11.05.21 | 14:22 Uhr

Der Berliner Senat hat sich am Dienstag auf Lockerungsschritte aus den Corona-Maßnahmen verständigt. Am 17. Mai sollen die Kitas in einen eingeschränkten Regelbetrieb gehen. Bleiben die Inzidenzen niedrig, könnte am 21. Mai die Außengastronomie öffnen.

Der Berliner Senat hat Lockerungen der Corona-Maßnahmen auf den Weg gebracht. So werden die Kindertagesstätten in Berlin ab dem 17. Mai wieder für alle Kinder geöffnet. Das hat der Senat bei seiner Sitzung am Dienstag beschlossen. Es werde einen "eingeschränkten Regelbetrieb" geben, kündigte der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) an. Eine Beschränkung auf einzelne Zielgruppen entfalle.

In diesem eingeschränkten Regelbetrieb unter Pandemie-Bedingungen solle aber weiter die Kontaktminimierung und die Nachverfolgung von Infektionen gewährleistet sein. Die Betreuung werde daher möglichst in stabilen Gruppen stattfinden. Eltern sind aufgefordert, den individuellen Betreuungsbedarf "auf den notwendigen Umfang zu beschränken".

Sport für Kinder wieder in Gruppen

Der 19. Mai sei der früheste Zeitpunkt, an dem die Maßnahmen der Bundes-Notbremse entfallen können, sagte Müller weiter. So könnten dann die nächtlichen Ausgangssperren wegfallen.



Sollten die Inzidenzen stabil unter 100 bleiben, könnten dann Erleichterungen beim Sport in Kraft treten: Kindern und Jugendlichen bis 14 Jahre soll wieder Training in Gruppen von bis zu 20 Personen ermöglicht werden. Erleichterungen könnten ab 19. Mai auch im Einzelhandel, für Museen und Gedenkstätten gelten, kündigte Müller an. Die bisherigen Hygienekonzepte gelten weiter. Geschäfte mit einer Fläche von bis zu 800 Quadratmetern dürften dann einen Kunden pro zehn Quadratmeter Ladenfläche eintreten lassen, für größere Geschäfte gilt die Regelung von 20 Quadratmeter pro Kunde.

Außengastronomie ab Pfingsten geplant

Bei der Außengastronomie will Berlin sich eng mit Brandenburg abstimmen. Hier sind Öffnungen zum Pfingstwochenende ab 21. Mai geplant - vorausgesetzt, die Inzidenzen bleiben unter 100. Der Zugang zur Außengastronomie soll mit negativen Corona-Tests (bzw. Impf- oder Genesenen-Bescheinigung) sowie einer digitalen Dokumentation (etwa Check-in mit einer App) geregelt werden. Zum 21. Mai sollen auch Ausflugs- und Stadtrundfahrten wieder möglich sein - mit Termin und Test. Und auch die Strand- und Freibäder sollen an diesem Datum wieder öffnen dürfen. Für Hotels nannte Müller Mitte Juni als möglichen Öffnungstermin.



Müller bei Inzidenz-Entwicklung optimistisch

Laut Bundesrecht gilt auch in Berlin, dass die Schwelle von 100 Neuinfektionen je 100.000 Einwohnern innerhalb von sieben Tagen an fünf Werktagen in Folge unterschritten werden muss, bevor Lockerungen möglich sind. Am Montag lag der Wert noch oberhalb der 100er-Marke, am Dienstag bei 93,7. "Leider haben wir Anfang der Woche einen Rückschlag erlebt", sagte Müller. Nun aber entwickelten sich die Inzidenzen deutlich nach unten. "Wir gehen davon aus, dass es so weitergeht."



Sendung: Abendschau, 11.05.2021, 19:30 Uhr