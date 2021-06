David Lejdar Berlin Sonntag, 20.06.2021 | 14:46 Uhr

Ein Auto macht Brumm brumm brumm,

dies finden manche doch sehr dumm,

denn Autos fahren nur hin und her,

und bilden dabei ziemlichen Verkehr.



Und trotzdem lassen es sich viele gerne was kosten,

insbesondere um zu kommen zu deren Posten,

aber auch um allerlei Waren zu haben,

oder um anderen Personen was zu sagen,

oder um durch die Gegend zu düsen,

einfach so, als eines derer Vergnügen.



Und was kann man da sagen?

Ist es großes Versagen,

dass im Dorf kein Tante-Emma-Laden,

wo zu haben manche Waren,

statt für Kleinkram mit Wagen

durch Gegend zu fahren?



Ist es ziemliche Schande,

dass in Stadtsiedlung nicht im Stande,

sich in Cafe zu treffen,

und über verschiedenes zu sprechen,

da für Cafe kein Platz,

und statt dessen nur Verkauf von Schnaps?



Und wenn große Gewerbegebiete gebaut,

und Wohnhochhäuser aufgestaut,

ist es zur Last,

wenn keine Verbindung geschafft?



Oder ist alles dies normal,

dass die Zustände katastrophal?