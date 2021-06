Protest der LGBTIQ*-Szene - Tausende schließen sich CSD-Sterndemo in Berlin an

26.06.21 | 15:15 Uhr

Sie bildet den Auftakt des Pride-Sommers in Berlin: Bei einer CSD-Sterndemo ziehen am Samstag Tausende Menschen auf drei Zügen zum Alexanderplatz. Die Veranstalter sehen sich bewusst als Alternative zur großen CSD-Parade Ende Juli.



Anlässlich des Christopher Street Days demonstrieren am Samstag in Berlin Tausende Menschen für die Gleichberechtigung von Schwulen, Lesben und anderen sexuellen Minderheiten. Bei der Sterndemo geht es von drei Startpunkten Richtung Alexanderplatz: vom Oranienplatz in Kreuzberg, vom Hermannplatz in Neukölln und von der Gethsemanekirche in Prenzlauer Berg. Die genauen Routen haben die Veranstalter auf ihrer Internetpräsenz aufgeführt [csdberlinpride.de].

Viele Teilnehmende hatten Regenbogenfahnen dabei, einige waren verkleidet. Die meisten trugen wegen der Corona-Pandemie einen Mund-Nasen-Schutz. Das Motto der Veranstaltungen mit 9.500 angemeldeten Teilnehmenden lautet "CSD Berlin Pride".

"In Unterschiedlichkeit gemeinsam zeigen"

Bei dem Demonstrationszug, der am Hermannplatz in Neukölln startete, war laute Musik aus einem Lautsprecherwagen zu hören. Auf Transparenten stand "Queerschutz now" und "Kein Sex mit Nazis". Einige Männer und Frauen liefen in Polizeiuniformen mit, andere hatten bunte Haare oder nackte Oberkörper. Der größere Teil der nach Einschätzung von Beobachtern etwa 1.000 Menschen war aber unauffällig angezogen. Neben den traditionellen Regenbogenfahnen waren auch rosa Fahnen mit einem weißen Einhorn zu sehen. Die beiden anderen Demonstrationszüge begannen am Oranienplatz in Kreuzberg sowie in Prenzlauer Berg. Jeder Zug habe einen eigenen inhaltlichen Schwerpunkt, so die Veranstalter. Es geht um feministische Themen, Rassismus, Trans- und Intersexualität sowie um die Lesben- und Schwulenbewegung in der DDR. "Die Stern-Pride-Demo soll allen die Möglichkeit bieten, sich in ihrer Unterschiedlichkeit gemeinsam zu zeigen." Es werde auch keine gemeinsame Abschlusskundgebung geben.

Große CSD-Polit-Demo am 24. Juli

Die Aktion wurde von den Veranstaltern als bewusste Alternative zum klassischen Berliner CSD mit der großen Party-Parade angekündigt. "Wir verabschieden uns vom Gedanken, dass eine Institution das Monopol auf Ausrichtung einer CSD-Pride-Demonstration hat", hieß es. Vergangenes Jahr fielen große Paraden wegen der Corona-Pandemie aus. Der CSD hatte in Jahren davor als bunte Parade Hunderttausende auf die Straßen gelockt. In diesem Jahr soll er am 24. Juli als Polit-Demo durchgeführt werden. Unter dem Motto "Save our community - save our pride" ziehen die Teilnehmer voraussichtlich vom Kino International in der Karl-Marx-Allee zum Nollendorfplatz - weitgehend ohne die in früheren Jahren üblichen Parade-Trucks.

Alljährlich finden zahlreiche Veranstaltungen rund um den Christopher Street Day statt, der daran erinnert, wie sich Homo- und Transsexuelle vor mehr als 50 Jahren erstmals gegen Polizeiwillkür wehrten: Ende Juni 1969 stürmten Polizisten in New York die Bar "Stonewall Inn" in der Christopher Street und lösten einen Aufstand aus. In New York wird traditionell am letzten Samstag im Juni, dem Christopher Street Liberation Day, mit einem Straßenumzug daran erinnert. Daraus ist eine internationale Tradition geworden - einmal pro Sommer wird für LGBTIQ*-Rechte demonstriert.

