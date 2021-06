Überprüfung der "Rigaer 94" - Stell dir vor, es brennt und keiner kommt rein

18.06.21 | 19:43 Uhr

Die Brandschutzbegehung in der Rigaer Straße 94 endete mit Gewalt und Verletzten. Weil sie auf keinen Fall die Polizei hineinlassen wollten, verbarrikadierten sich die Bewohner. Warum? Eine Räumung hatten sie nicht zu befürchten. Von Birgit Raddatz

Mehrere Stunden sägte die Polizei die Tür zum Hof der Rigaer Straße 94 auf. Offenbar waren die Hoftüren mit Teer oder einer anderen, besonders klebrigen Substanz, verschmiert worden. Von oben sprühten die Bewohnerinnen und Bewohner Farbe auf die Einsatzkräfte. Immer wieder zündeten Vermummte auch Bengalos von den höher liegenden Balkonen. Die Sonne tat mit unerbittlichen 34 Grad Celsius ihr Übriges. Draußen stand der Prüfingenieur und schaute sich das Ganze an. Er war es, der hineinmusste. Auf das Angebot seitens der Anwälte der Bewohner, dies ohne Polizei zu tun, ging er nicht ein. Damit hielt sich der Prüfer an die Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts: Der Eigentümer-Vertreter musste draußen bleiben, die Einsatzkräfte nicht.

Erst Stunden steht die Polizei im Hof

Um kurz vor zwölf hatte die Polizei die öffentlich zugänglichen Bereiche des Gebäudes gesichert. Wäre an diesem Tag in dem Haus ein Feuer ausgebrochen, die herbeieilende Feuerwehr hätte nichts mehr tun können. Der Fluchtweg wäre versperrt gewesen, sie hätte vermutlich ebenfalls mehr als zwei Stunden gebraucht, um überhaupt in den Hof zu gelangen. Dabei hatten die Bewohnerinnen und Bewohner kaum etwas zu befürchten, was eine Räumung unter dem Vorwand einer Brandschutzbegehung betraf. Der Bezirk hatte alle Wohnungen drei Mal geprüft, das vorerst letzte Protokoll wies noch Mängel an zwei Brandschutztüren auf. Zwar sahen zwei Gerichte diese bezirklichen Begehungen als nicht ausreichend an. Dass die Bezirksmitarbeiterin deshalb aber schlampig gearbeitet hätte, darf bezweifelt werden.

"Nicht so gravierende Mängel"

Die eigentliche Brandschutzbegehung am Donnerstag dauerte dementsprechend nicht besonders lang. Sie begann erst um kurz nach halb eins, nachdem die Polizei die Spuren gesichert hatte. Sie beschlagnahmte Pyrotechnik, Feuerlöscher und Stacheldraht und schrieb 34 Strafanzeigen, unter anderem wegen tätlichen Angriffs sowie gefährlicher Körperverletzung. Laut Innenverwaltung soll es 16 Festnahmen gegeben haben. Insgesamt wurden an diesem Tag über 20 Beamtinnen und Beamten verletzt, im Einsatz waren laut Polizei insgesamt 1.450. Danach wurde es mehr oder weniger still, auch auf Twitter drang kaum noch etwas nach außen. Um zwanzig nach vier am Donnerstagnachmittag war alles vorbei. Die Polizei teilte kurz darauf mit: Ja, der Gutachter habe zwar Mängel festgestellt, diese seien jedoch "nicht so gravierend, dass ein sofortiges Handeln nötig ist", sagte ein Polizeisprecher.

Eigentümer braucht für Räumung des Hauses Gerichtsurteil

Frühestens in einer Woche wird dem Eigentümer das Protokoll der Begehung zugestellt. Er muss es dem Bezirk weiterleiten. Dass dieser die Bewohner sozusagen vorgewarnt hat, stößt besonders beim innenpolitischen Sprecher der CDU, Burkard Dregger, auf Empörung. "Wenn die tatsächlichen baulichen Veränderungen sichtbar geworden wären, hätte das zu weitreichenden rechtlichen Konsequenzen für die sogenannten Bewohner geführt."

Will der Eigentümer das Haus räumen, muss er den Räumungstitel nun wohl doch vor Gericht erstreiten. Dazu rät ihm zumindest der Berliner Innensenator Andreas Geisel (SPD) in einem schriftlichen Statement. "Wenn er das teilbesetzte Haus räumen lassen will, was ich unterstütze, muss er dies vor Gericht durchbringen. Hat er einen entsprechenden Räumungstitel, wird die Polizei in Amtshilfe tätig." Einige Mietverträge seien vom Eigentümer bereits gekündigt worden, so Geisel in der Parlamentsdebatte am Donnerstag.

Der Grünen-Innenpolitiker Benedikt Lux sieht das Vorgehen seines Parteikollegen Florian Schmidt, zuständiger Baustadtrat von Friedrichshain-Kreuzberg, hingegen als sinnvoll an. Er sagte im Inforadio vom rbb: "Die Grünen im Bezirk schicken dort nicht jedes Mal die Polizei rein und legen den ganzen Kiez in Asche. Wir versuchen, dort mit einer ruhigen und besonnenen Taktik, Frieden in den Kiez zu bringen." Trotzdem handle es sich um linkextreme Gewalttäter, denen man nicht noch mehr Aufmerksamkeit schenken sollte, so Lux.

