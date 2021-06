Entscheidung am Mittwoch - "Rigaer94"-Bewohner legen Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht ein

Bild: dpa/J. Carstensen

16.06.21 | 11:01 Uhr

Die Bewohner der "Rigaer94" gehen in die nächste Instanz: Das Oberverwaltungsgericht wird voraussichtlich noch am Mittwoch über die Brandschutzbegehung in dem teilbesetzten Haus entscheiden. Vor Ort gilt derweil eine Sperrzone.



Die Bewohner des besetzten und verbarrikadierten Hauses "Rigaer 94" in Berlin-Friedrichshain wehren sich weiter gerichtlich gegen die am Donnerstag geplante Brandschutzprüfung. Das Verwaltungsgericht hatte ihren Eilantrag gegen den Begehungstermin zurückgewiesen. Dagegen legten sie Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht ein, wie eine Gerichtssprecherin am Mittwoch bestätigte. Darüber werde noch am selben Tag entschieden, sagte sie.



Das Verwaltungsgericht hatte am Dienstag entschieden, die Brandschutzprüfung sei zulässig und nicht zu beanstanden. Sie wiesen damit den Eilantrag von Bewohnern zurück, die den Zutritt eines Sachverständigen des Hauseigentümers verhindern wollen. Das öffentliche Interesse auf eine Prüfung sei höher zu bewerten als das Interesse der Bewohner, von der Brandschutzbegehung verschont zu bleiben, so das Gericht.



Demonstrations- und Parkverbot ab Mittwoch

Linksradikale Bewohner des Hauses kündigen seit längerem Widerstand gegen die Brandschutzprüfung an. Daher ist am Donnerstag mit einem großen Polizeieinsatz zu rechnen. Die Polizei verhängte von Mittwochnachmittag (15 Uhr) bis Freitagabend ein Demonstrations- und Parkverbot für die Rigaer Straße zwischen Liebigstraße und Proskauer Straße sowie auf der Liebigstraße zwischen Rigaer Straße und Bänschstraße. Für Donnerstagabend kündigten Unterstützer der Bewohner gleichwohl eine Demonstration durch Friedrichshain an.



Außerdem müssen in den genannten Bereichen Fahrräder sowie Container und Müllbehälter entfernt werden. In der Pressemeldung der Polizei werden die Maßnahmen als "Einschränkung des Gemeingebrauchs von öffentlichen Flächen und der Versammlungsfreiheit in Friedrichshain" bezeichnet.

Zahlreiche Brandschutzmängel dokumentiert