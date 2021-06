Roland Jahn geht in Ruhestand

Wenn der Bundesbeauftragte für die Stasiunterlagen, Roland Jahn, am Donnerstag in den Ruhestand geht, wird seine Behörde zu gemacht. Das ist aber nicht das Ende der Akteneinsicht. Denn die gesamten Unterlagen werden weitergereicht.

Roland Jahn wurde 2011 zum dritten Bundesbeauftragten für die Stasiunterlagen gewählt, nach Joachim Gauck und Marianne Birthler. Nun endet seine Amtszeit. Am 17. Juni geht der Leiter der Stasiunterlagen-Behörde, Roland Jahn, in den Ruhestand. Und wenn Jahn in Rente geht, schließt auch die Stasiunterlagenbehörde.

Angesichts der bevorstehenden Schließung seiner Behörde betonte Jahn, dass die Aufarbeitung der SED-Diktatur damit keineswegs beendet sei. Der scheidende Chef der Stasi-Unterlagenbehörde sieht die Akten der ehemaligen DDR-Staatssicherheit im Bundesarchiv gut aufgehoben. Es gehe darum, sicherzustellen, dass die Dokumente auch von den nächsten Generationen genutzt werden können. Die Überführung in das Bundesarchiv sei daher "ein Akt, der Zukunft sichert", sagte Jahn im Inforadio vom rbb. Mit der Überführung der Dokumente in das Bundesarchiv werde eine gute Grundlage für Forschung und Bildung "auch in den nächsten Jahrzehnten und Jahrhunderten [...] möglich".



Die Stasiunterlagen-Behörde wird also am 17. Juni 2021 aufgelöst: 31 Jahre gab es sie dann, mehr als sieben Millionen Anträge auf Akteneinsicht hat sie in dieser Zeit bearbeitet. Auch das wird mit dem Übergang der Akten ins Bundesarchiv nicht vorbei sein.

Der Bundestag hat am 10. Juni die DDR-Oppositionelle Evelyn Zupke zur Beauftragten für die Opfer der SED-Diktatur gewählt. Sie wird ihr Amt zeitgleich mit der Integration des Stasiunterlagen-Archivs in das Bundesarchiv am 17. Juni antreten.