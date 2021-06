Weniger Abgase im Verkehr, in der Industrie und auch in der Landwirtschaft haben im vergangenen Jahr die Treibhausgase in Brandenburg deutlich zurückgedrängt. Doch nicht nur der "Corona-Effekt" spielt dabei eine Rolle.

Das Ziel ist klar: Nur noch so viel CO2 in die Luft pusten, wie in Wäldern oder Mooren gleichzeitig auch aufgenommen werden kann. Einfach werde das in Brandenburg nicht, hieß es. Grund sei, dass das Land mit seinen Kohlekraftwerken enorm viel an Kohlendioxyd ausstößt. Ohne einen früheren Kohleausstieg als den für 2038 anvisierten seien weder Zwischenziele noch das Endziel 2045 zu erreichen, betonten Klimaexperten auf der Veranstaltung.



23 Megatonnen CO2 stoßen die Brandenburger Kraftwerke pro Jahr aus, deutlich mehr als in Berlin (17,2 Megatonnen im Jahr 2020). Auch die Fleischproduktion in Landwirtschaftsbetrieben und der zunehmende Verkehr drücken die Klima-Bilanz - so sehr, dass Brandenburg schon heute kaum eine Chance hat, weitreichende Klimaziele zu erreichen, sagt Bernd Hirschl vom Institut für Ökologische Wirtschaftsforschung. Sein Institut erarbeitet im Auftrag des Landes ein Gutachten, das Grundlage für den Brandenburger Klimaschutzplan sein soll. Das Gutachten soll bis Februar 2022 vorliegen.