Im vergangenen Jahr fielen wegen der Corona-Pandemie viele Christopher-Street-Day-Veranstaltungen in Berlin aus. In diesem Jahr sind wieder Demonstrationen geplant. Den Auftakt des Pride-Sommers bildet am Samstag eine Stern-Demo.

Es geht um verschiedene Bereiche der queeren Szene. Der Demonstrationszug "East Pride" widmet sich der Geschichte der Lesben- und Schwulenbewegung in der DDR, vorab gibt es einen Gottesdienst in der Gethsemanekirche in Prenzlauer Berg. In Neukölln will der Verein Travestie für Deutschland auf die "desolate Situation" der Szene-Infrastruktur aufmerksam machen, Start ist in der Hasenheide. Am Oranienplatz in Kreuzberg geht es unter dem Motto "QTIBIPOC United" um feministische Themen und die Rassismus-Debatte.

Mit einer Sterndemo soll am Samstag in Berlin für die Rechte von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Transgender, Intersexuellen und queeren Menschen demonstriert werden. Unter dem Dach des "CSD Berlin Pride" sind drei Routen geplant.

Vergangenes Jahr fielen große Paraden wegen der Corona-Pandemie aus. Der CSD hatte in Jahren davor als bunte Parade Hunderttausende auf die Straßen gelockt. In diesem Jahr soll er am 24. Juli als Polit-Demo durchgeführt werden. Unter dem Motto "Save our community - save our pride" ziehen die Teilnehmer voraussichtlich vom Kino International in der Karl-Marx-Allee zum Nollendorfplatz - weitgehend ohne die in früheren Jahren üblichen Parade-Trucks.

Alljährlich finden zahlreiche Veranstaltungen rund um den Christopher Street Day statt, der daran erinnert, wie sich Homo- und Transsexuelle vor über 50 Jahren erstmals gegen Polizeiwillkür wehrten: Ende Juni 1969 stürmten Polizisten in New York die Bar "Stonewall Inn" in der Christopher Street und lösten einen Aufstand aus.

In New York wird traditionell am letzten Samstag im Juni, dem Christopher Street Liberation Day, mit einem Straßenumzug daran erinnert. Daraus ist eine internationale Tradition geworden - einmal pro Sommer wird für LGBTIQ*-Rechte demonstriert.