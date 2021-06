Die Polizei hat am Samstagnachmittag die Elbbrücke der B189 bei Wittenberge an der brandenburgischen Landesgrenze zu Sachsen-Anhalt gesperrt. Grund ist eine Demonstration von mehreren hundert Autobahngegnern, die sich per Fahrrad, zu Fuß oder per Schlauchboot in Bewegung setzten. Sie soll bis 18:30 Uhr dauern, die Polizei rechnet damit, dass die Brücke am späten Abend wieder freigegeben werden kann.

Die Proteste richten sich gegen den Bau der A14-Nordverlängerung und den damit verbundenen Bau einer neuen Elbüberquerung bei Wittenberge. Die Demonstration auf und an der Elbbrücke ist Teil eines bundesweiten dezentralen Aktionstages für eine Mobilitätswende. Auch in Berlin demonstrierten am Samstag Autobahngegner.