Berlins Sozialsenatorin Breitenbach hat möglicherweise zu unrecht Fördergelder einem sozialen Verein zukommen lassen. Die Staatsanwaltschaft ermittelt nun gegen sie, sagte Breitenbach am Donnerstag selbst. Die Sozialverwaltung will bei der Aufklärung helfen.

Die Wohnungsvermittlung an Flüchtlinge klappt in Berlin trotz zahlreicher Corona-Einschränkungen: 2020 wurden mehr Menschen untergebracht als im Jahr davor. Containerdörfer und Gemeinschaftsunterkünft werden dennoch weiter benötigt.

Im April 2019 lehnt das Landesamt eine erneute Förderung zunächst ab. Daraufhin erteilt Breitenbachs Staatssekretär Daniel Tietze dem Präsidenten des Landesamts Alexander Straßmeir eine Weisung, die 40.000 Euro dennoch unverzüglich zu zahlen. Straßmeir nutzt daraufhin das schärfste Mittel eines Beamten: Er widerspricht in Form einer Remonstration, das heißt, er weist darauf hin, dass die Förderung aus seiner Sicht unrechtmäßig wäre. Anfang 2020 weist Staatssekretär Tietze Straßmeir in einer Bestätigung erneut an, die Zuwendung zu gewähren. Das Schreiben trägt den Briefkopf der Senatorin. Daraufhin fließt das Geld.

Nachträglich stellt die Interne Revision der Senatsverwaltung in ihrem Bericht dazu fest, "dass die von Herrn Staatssekretär Tietze bestätigte Weisung zur Auszahlung der Zuwendungsmittel […] formal rechtswidrig gewesen ist." Es habe weder eine präzise Bezeichnung des Zuwendungszwecks noch eine ausreichende Erfolgskontrolle gegeben. Darüber hinaus weist die Revision auf Unstimmigkeiten bei der Verteilung der Gelder an "Berlin hilft" hin. So seien die Mittel nicht nur an den Initiator geflossen, sondern auch an Familienangehörige. Bei mehreren Rechnungen des Netzwerks geht die Interne Revision davon aus, "dass es sich um Scheinrechnungen handelt." Zudem bestehe der Verdacht einer strafbaren Steuerverkürzung durch die Rechnungssteller.