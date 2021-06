Ein Großaufgebot an Polizistinnen und Polizisten war nötig, um eine lange geplante Brandschutzbegehung in der Rigaer Straße 94 durchführen zu können. Dennoch eskalierte die Situation. Die Politik fordert Konsequenzen.

"Mit der Ramme rein ins Haus und alle rausholen, klingt in manchen Ohren vielleicht verlockend, ist aber fern ab jeder Realität und würde vor keinem Gericht dieses Landes Bestand haben", erklärte Geisel. Daher sei eine klare Strategie nötig, der Schlüssel zum Erfolg liege beim Eigentümer. "Wenn er das teilbesetzte Haus räumen lassen will, was ich unterstütze, muss er dies vor Gericht durchbringen. Hat er einen entsprechenden Räumungstitel, wird die Polizei in Amtshilfe tätig", erklärte Geisel mit einem Verweis auf die Räumung der Liebigstraße 34 im Oktober 2020, ebenfalls in Berlin-Friedrichshain.

Nach den Krawallen vor dem von Linksradikalen verbarrikadierten Haus "Rigaer 94" in Berlin-Friedrichshain unterstützt Innensenator Andreas Geisel (SPD) grundsätzlich eine Räumung - falls ein Gericht dem zustimmt. Das Problem sei "nur rechtsstaatlich zu lösen", teilte Geisel am Freitag mit.

Am Mittwochmorgen hatten nach Polizeiangaben 200 vermummte Gewalttäter in der Rigaer Straße Barrikaden errichtet, angezündet und die Polizei mit Steinen angegriffen. Mehr als 60 Polizisten wurden überwiegend leicht verletzt.

Mit deutlichen Worten kritisierte Geisel am Freitag das von den Grünen geführte Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg, das die Brandschutzsituation in der Rigaer Straße 94 jahrelang ignoriert habe, "weil man sich nicht mit Linksextremisten anlegen wollte". Dieses Verhalten sei "nicht hinnehmbar". Erst auf Druck des Senats und von Gerichten habe sich "der Bezirk gerührt".

Es sei zwar ein Wahnsinn, dass die Brandschutzprüfung in dem Gebäude nur durch einen großen Polizeieinsatz möglich gewesen sei, alle Seiten müssten nun aber besonnen bleiben: "Wir haben es mit linksextremen Gewalttätern zu tun, denen man nicht noch mehr Aufmerksamkeit schenken sollte. Sondern man muss nach Recht und Gesetz die Lage befrieden." Die Grünen würden nicht immer sofort die Polizei schicken wollen, erklärte Lux. "Wir versuchen, dort mit einer ruhigen und besonnenen Taktik Frieden in den Kiez zu bringen."

Der innenpolitische Sprecher der Berliner Grünen, Benedikt Lux, hat das Vorgehen des Bezirks Friedrichshain-Kreuzberg derweil verteidigt. Lux sagte am Freitag im Inforadio vom rbb, den Verantwortlichen im Bezirk sei kein Vorwurf zu machen. Sie hätten lange versucht, die Lage nicht eskalieren zu lassen. Verantwortlich für die Gewalt seien die Besetzer. Unter ihnen seien schwere linkssextreme Gewalttäter, so Lux.

Nach der Brandschutzkontrolle in dem teilbesetzten Haus "Rigaer 94" sind am Abend rund 2.000 Menschen durch Berlin-Friedrichshain gezogen. Erneut gab es Würfe mit Steinen und Flaschen auf Polizisten.

CDU-Fraktionschef Burkhard Dregger hatte Innensenator Geisel bereits am Donnerstag vorgeworfen, von der Grünen Bezirksbürgermeisterin an der Nase herumgeführt worden zu sein. Der Fraktionsvorsitzende der AfD, Georg Pazderski, hatte gefordert, der Staat müsse "klare Kante" zeigen. Geisel wies die Kritik schon am Abend in der rbb-Abendschau zurück. Damit sich der Rechtsstaat durchsetze, hätten sich auch Polizei und Staat an Recht und Gesetz zu halten, so Geisel.



"Da es sich um bisher ungekündigte Mietverhältnisse handelt, sind auch die von Artikel 13 Grundgesetz geschützt. Das hört man nicht gern, wenn solche Gewalt ausgeübt wird, aber es gehört dazu", erklärte der Senator und verwies auf den Vertreter des Hauseigentümers, der inzwischen Mietverhältnisse gekündigt habe: "Der Rechtsstaat wird das jetzt abarbeiten und am Schluss werden wir ein ordentliches Ergebnis haben." Ziel sei Normalität in der Rigaer Straße. So lange dies nicht der Fall sei, werde die Polizei die Situation dort schützen.