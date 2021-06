Nach dem Abgang des kontroversen US-Botschafters Grenell vor einem Jahr soll den Posten nun erstmals eine Frau übernehmen: die Politikwissenschaftlerin Amy Gutmann.

Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur stellten die USA bereits am 18. Juni ein Ersuchen auf Zustimmung zu der Personalie bei der deutschen Botschaft in Washington. Derzeit wird es noch vom Bundespräsidialamt geprüft. Zuerst hatte der "Spiegel" darüber berichtet. [ spiegel.de ] Eine offizielle Nominierung Gutmanns durch Präsident Biden steht derzeit noch aus. Anschließend müsste noch der US-Senat zustimmen.

Gutmann ist seit 2004 Präsidentin der Privatuniversität in Philadelphia im Bundesstaat Pennsylvania. Die "UPenn" abgekürzte Hochschule gehört zur sogenannten "Ivy League" von prestigereichen Unis im Nordosten der USA wie Harvard, Princeton und Yale. Gutmann arbeitete zudem unter Ex-Präsident Barack Obama als Kommissionsvorsitzende für das Studium bioethischer Fragen.

Ihr Vater stammt aus dem bayerischen Feuchtwangen und flüchtete nach der Machtübernahme der Nazis in Deutschland 1934 als Student mit seiner Familie zunächst nach Indien. Später zog er nach New York, wo er heiratete. Amy Gutmann wurde 1949 im New Yorker Stadtteil Brooklyn geboren, studierte später Politologie an der Elite-Universität Harvard und lehrte fast drei Jahrzehnte an einer weiteren Elite-Uni, Princeton in New Jersey, bevor sie nach Pennsylvania wechselte.

Das Ersuchen nach Zustimmung zu Gutmann wurde wenige Tage vor dem Besuch von US-Außenminister Antony Blinken in Berlin vergangene Woche eingereicht. Bei der zweitägigen Visite hatte Blinken die Partnerschaft zu Deutschland in den allerhöchsten Tönen gewürdigt: "Die Vereinigten Staaten haben keinen besseren Partner, keinen besseren Freund auf der Welt als Deutschland", sagte er. Früher hätten die USA so etwas eher über Großbritannien gesagt.