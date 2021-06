"Deutsche Wohnen & Co. Enteignen" - Der erfolgreichste Volksentscheid aller Zeiten - und seine Tücken

Die Initiative "Deutsche Wohnen & Co. Enteignen" knackt die letzte Stufe zum Volksentscheid. Die Berliner können am 26. September darüber abstimmen, ob sie Immobilienunternehmen vergesellschaften wollen. Doch der Plan hat auch Tücken. Von Iris Sayram

Viel Rauch um diese Zahl: 349.658. Mit lila, gelber Pyrotechnik feiert die Initiative "Deutsche Wohnen & Co. Enteignen" am Freitag ihren Etappensieg. Auch wenn noch nicht alle Stimmen ausgezählt sind, dürfte die nötige Mindestanzahl von etwas mehr als 170.000 Unterschriften erreicht sein. Via Twitter verkündeten sie schon am Morgen die stolze Zahl.

"Leider die 350.000er-Marke nicht geknackt", sagt Jenny Stupka, Sprecherin der Initiative, rbb24. "Dafür sind wir aber trotzdem das erfolgreichste Volksbegehren, dass es in Berlin bisher gegeben hat. Und das für eine Frage, die noch vor drei Jahren als besonders streitbar und radikal erklärt wurde", so Stupka.

"Volksentscheid, wir kommen!" - da ist etwas dran

Davon dürften zwar einige Stimmen ungültig sein, sagt die stellvertretende Landeswahlleiterin Berlin, Ulrike Rockmann, zu rbb|24, aber so lange "sieben Prozent der zum Abgeordnetenhaus Wahlberechtigten" das Begehren unterstützen, ist die nächste Hürde genommen. "261.000 sind bereits ausgezählt, 175.000 davon sind gültig", so Rockmann. Damit kann aus dem Begehren nun ein richtiger Volksentscheid werden, über den die Berliner am 26. September abstimmen können. Damit dieser wiederum erfolgreich ist, müssen laut Verfassung "mindestens ein Viertel der Stimmberechtigten" dafür stimmen - 613.000 Stimmen sind das aktuell. Es gibt zwei Arten von Volksentscheiden: einen Gesetzesvolksentscheid. Bei diesem wird bereits ein fertiges Gesetz zur Abstimmung gestellt, das dann grundsätzlich auch so umgesetzt werden müsste. Die Initiative "Deutsche Wohnen & Co. Enteignen" geht allerdings den Weg über einen sogenannten Beschlussvolksentscheid. Hiermit wird der Senat lediglich aufgefordert, alle Maßnahmen einzuleiten, die zur Überführung von Immobilien sowie Grund und Boden in Gemeineigentum zum Zwecke der Vergesellschaftung nach Art. 15 Grundgesetz erforderlich sind. Hier gibt es etwas mehr Spielraum bei der Umsetzung als bei einem Volksentscheid über ein Gesetz.

Die meisten Wohnungen, die in Berlin gebaut werden, sind in einem Preissegment, das für viele Berliner nicht nutzbar ist. Michael Prütz, Initiative "Deutsche Wohnen & Co. Enteignen"

Wahlkampfschlager Mieten

Das Thema Miete steht auf Platz eins der wichtigsten Probleme der Stadt: 47 Prozent der Berliner sehen das nach dem jüngsten BerlinTrend von rbb-Abendschau und "Berliner Morgenpost" so. Und auch die Initiative "Deutsche Wohnen & Co. Enteignen" ist zu einem Wahlkampf-Hit geworden, an den sich die Linken schon drangehängt haben. Vor wenigen Tagen hat die Partei ebenfalls unter großem Presseauflauf ungefähr 30.000 Unterschriften übergeben - getreu dem Motto: Tue Gutes und rede darüber.

FDP und CDU: Populismus

Dass durch die Initiative keine einzige neue Wohnung gebaut wird, ist hier Nebensache. "Das ist nur ein populistisches Scheinargument von FDP und CDU", sagt Michael Prütz von der Initiative rbb|24. "Das haben wir nie behauptet. Nur, die meisten Wohnungen, die in Berlin gebaut werden, sind in einem Preissegment, das für viele Berliner nicht nutzbar ist", so Prütz. FDP und CDU halten der Initiative allerdings entgegen, ihrerseits mit populistischen Argumenten die Unterschriften gesammelt zu haben. Die CDU meint, dass die Unterschriften vor allem ein "Misstrauensvotum gegen Rot-Rot-Grün" seien. Man könne mit Enteignungen nicht die "gescheiterte Wohnungspolitik" lösen, heißt es. Die AfD nennt es schlicht den "Rückfall in den Sozialismus". Die FDP meint sogar, dass "die Initiative den Menschen Sand in die Augen" streue. "Die Ausgaben für eine Vergesellschaftung von 36 Milliarden Euro führen unsere Stadt in einen finanziellen Ruin", so ihr Spitzenkandidat Sebastian Czaja.

Juristisches Neuland mit möglichen hohen Folgekosten

Tatsächlich gibt es ein Thema, bei dem die Initiative sehr wohlwollend die möglichen Folgen einer Vergesellschaftung kalkuliert: die Kosten. Eine Vergesellschaftung nach dem Grundgesetz ist nur zulässig, wenn Art und Ausmaß einer Entschädigung geregelt sind. Die Initiative schreibt auf ihrer Internetseite, dass diese Entschädigung "deutlich unter dem Marktwert" erfolgen könne. Lediglich acht Milliarden Euro würden für 240.000 Wohnungen nach ihrer Berechnung anfallen. Die müsste Berlin auch nicht sofort begleichen, sondern sie könnten durch einen Kredit über einen Zeitraum von 43,5 Jahren aus den laufenden Mieteinnahmen refinanziert werden. Doch diese Auslegung ist juristisch umstritten. Die linksgeführte Verwaltung für Stadtentwicklung schätzt eine ganz andere Summe: etwas mehr als 36 Milliarden Euro. Rechtsprechung gibt es hierzu keine. Man würde nach dem Scheitern des Mietendeckels wieder juristisches Neuland betreten. Und wieder wird sehr viel versprochen.

