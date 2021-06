Feierstunde mit Streitpotenzial - Polens Botschafter kritisiert Deutschland im Brandenburger Landtag

17.06.21 | 16:25 Uhr

Was als Feierstunde für 30 Jahre guter Nachbarschaft angekündigt war, wurde trotz vieler Bekenntnisse zum Schlagabtausch. Der polnische Botschafter kritisierte Deutschland und seine Medien. Manche Politiker zeigten sich danach erschrocken.

Der polnische Botschafter in Deutschland, Andrzej Przylebski, hielt sich nicht lange mit unverbindlichen Freundlichkeiten auf. Er war der einzige polnische Redner in der Feierstunde des Potsdamer Landtags zum 30-jährigen Bestehen des deutsch-polnischen Nachbarschaftsvertrags. Brandenburg war auch das einzige Land, das in seinem Parlament die deutsch-polnische Nachbarschaft derart feierte. Als das Marimbaphon der polnischen Künstlerin Aleksandra Dzwonkowska-Wawrzyniak verklungen war und Przylebski sprach, hielt die Harmonie nicht lange. Bis vor kurzem sei in Polen diskutiert worden, ob man nach 30 Jahren nicht einen neuen Vertrag mit Deutschland abschließen sollte, so wie jüngst Frankreich mit Deutschland. "Aber angesichts der in Europa stattgefundenen Prozesse und der Veränderungen in Polen und in Deutschland scheint dies nicht zielführend zu sein", so der Botschafter.

Polnischer Botschafter verlangt mehr von Deutschland

Dass das Land Brandenburg vorhabe, die Verfassung zu ändern, um die Freundschaft mit Polen zu verankern, habe ihn zutiefst berührt. "Das ist ein perfektes Signal auch für andere Bundesländer, nicht nur für die, die an mein Land grenzen", sagte der Diplomat in Potsdam. Aber: Von Freunden verlange man mehr als von gewöhnlichen Bekannten oder Nachbarn. Er mahnte weitere Schritte in der deutsch-polnischen Zusammenarbeit an. So forderte der Botschafter, dass in Deutschland lebende Polen als Minderheit anerkannt werden. Außerdem kritisierte er, dass Deutschland zu wenig Geld ausgebe, um die polnische Sprache zu lehren. Die polnische Regierung fördere den Deutsch-Unterricht für Kinder in Schlesien indes mit 50 Millionen Euro.

"Fünf deutsche Korrespondenten ruinieren 30 Jahre"

In seiner Rede kritisierte Przylebski auch deutsche Medien scharf. Polen würde von den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten und deutschen Zeitungen als nahezu totalitäres Land, als Land der Gesetzlosigkeit und einer untergehenden Demokratie dargestellt. Das sei weit entfernt von jeder Wahrhaftigkeit. "Fünf deutsche Korrespondenten in Warschau ruinieren 30 Jahre der deutsch-polnischen Versöhnung und Verständigung", sagte Przylebski. In der anschließenden Landtagsdebatte gab es dafür teils deutlichen Widerspruch. Der Grünen-Abgeordnete Heiner Klemp kritisierte die Rede als provokant, polemisierend und "schwer erträglich". Auch der Linken-Abgeordnete Christian Görke sagte, er teile die Kritik am öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Deutschland ausdrücklich nicht. "Ich sage Ihnen auch, Herr Botschafter, ich teile nicht den Eingriff in die Rechtsstaatlichkeit bei der Judikative in Polen, das kann ich nicht tolerieren", so Görke. Linken-Fraktionschef Sebastian Walter erklärte später, der Botschafter habe versucht, die Erfolge der deutsch-polnischen Freundschaft kleinzureden. Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) ging auf die Kritik des Botschafters nicht direkt ein. Er betonte in seiner Rede die deutsch-polnische Zusammenarbeit, vor allem in der Grenzregion. "Das Verbindende zwischen Brandenburg und Polen steht entlang der Oder im Vordergrund. Vernetzung und Verflechtung nehmen zu. Grenzüberschreitend denken und handeln wird alltäglich", sagte Woidke, der auch Koordinator der Bundesregierung für die deutsch-polnische Zusammenarbeit ist. Auch für die Zukunft sehe Brandenburg große Potenziale im deutsch-polnischen Verflechtungsraum.

