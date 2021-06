Synagogenbau in Potsdam - Möglicher Ausweg aus einem endlosen Schlamassel

22.06.21 | 07:43 Uhr

Potsdam ist die einzige deutsche Landeshauptstadt ohne eigenen Synagogenbau. Mit sanftem Druck und Verhandlungsgeschick könnte sich das ändern - und eine jahrzehntelange Streiterei ein Ende finden. Von Hanno Christ





Wer in Brandenburg eine Synagoge sucht, der mag sich wundern, wenn er in einer Kirche fündig wird. Die wohl markanteste Einrichtung einer jüdischen Gemeinde des Landes befindet sich in Cottbus in der alten Schlosskirche. 2015 wurde das Gebäude in der Spremberger Straße umgewidmet und von einem christlichen Gotteshaus zu einem jüdischen. Ein Provisorium, um den teils versprengten jüdischen Gemeinden ein Zentrum zu geben, in der Hoffnung, das Judentum wieder zu mehr Leben zu erwecken. In Cottbus waren sie kreativ bei der Synagogenfindung. Nur in der Landeshauptstadt blüht an Stelle eines jüdischen Gotteshauses eine Wiese - und seit Jahren der Zank.



Schüles Meisterstück

Nun soll in Brandenburg eine Synagoge von Grund auf neugebaut werden. Also doch. Es wäre ein strategisches Meisterstück von Kulturministerin Manja Schüle (SPD), gelänge ihr damit doch ein Schlussstrich unter jahrzehntelanges Ziehen und Zerren. Sie hat eine Idee ihrer Vorgängerin Martina Münch wiederbelebt und sich einflussreiche Fürstreiter an Bord geholt, wie den Präsidenten der Zentralwohlfahrtstelle der Juden in Deutschland (ZWST), Abraham Lehrer, und den Präsidenten des Zentralrates der Juden, Josef Schuster. Gemeinsam unterzeichneten sie eine Erklärung für einen Neubau eines Synagogen- und Gemeindezentrums in Potsdams Mitte in Sichtweite des Landtages. Grundlage soll der Entwurf des Berliner Architekten Jost Haberland sein. Es sind noch keine Nägel mit Köpfen, aber immerhin Papiere mit Unterschriften drauf. Fehlen noch die Taten. 2024 soll Eröffnung sein. Das Land finanziert den Bau mit rund 13,7 Millionen Euro.

Gemeinden uneins über Gestaltung und Nutzung des Gotteshauses

Dabei könnten sie in Brandenburg schon deutlich weiter sein. Die Idee, eines Synagogenneubaus wurde bereits seit den neunziger Jahren lebhaft diskutiert und seit 2007 geplant. 2005 hatte sich das Land verpflichtet, den Neubau einer Synagoge mit fünf Millionen Euro zu fördern. Die Baugenehmigung für den Haberland-Entwurf erfolgte 2010.

Schon zwei Jahre später hätte die Synagoge stehen sollen. Gedacht war sie als klares Bekenntnis zu den Juden in Deutschland. Die Entscheidung sollte den jüdischen Gemeinden so leicht wie möglich gemacht werden. Ein geschenkter Neubau, das musste doch klappen, so die Annahme. Tat es nicht. Die politisch Verantwortlichen in Potsdam hatten die Rechnung ohne die potentiellen Nutzer gemacht und ohne den Zwist innerhalb einzelner jüdischer Gemeinden. In Potsdam zofften sich gleich drei Gemeinden in wechselnden Allianzen mal um Architektur, mal um den Zweck und mal um die Planung des Projektes. Mehrfach stand es auf der Kippe, der Synagogenstreit driftete in Richtung einer Blamage. Mittlerweile zählt Potsdam fünf jüdische Gemeinden, deren Mitglieder nicht nur aus religiösen, sondern auch aus ganz weltlich-persönlichen Gründen keine gemeinsame Sache machen können. Der Streit gehört zu den wohl kompliziertesten und unübersichtlichsten Auseinandersetzungen der jüngeren Brandenburger Landesgeschichte.

Wer darf Synagogen bauen?

So reagierte die Synagogengemeinde Potsdam mit ihrem streitbaren Vorsitzenden Ud Joffe - als eine der beiden großen jüdischen Gemeinden - oftmals gereizt auf Einmischung von außen. Die Finanzierung der öffentlichen Hand wurde akzeptiert, planerische Vorgaben allerdings weniger. "Nur Juden dürfen ihre Synagoge bauen!" prangte noch 2020 auf einem Transparent, das kurzzeitig über dem geplanten Bauareal an einer Hauswand befestigt war. Dort angebracht hatte es der Synagogen-Förderverein, der der Synagogengemeinde um Joffe nahesteht. Die Argumentation: Das Land baut Landtage, die Städte bauen Rathäuser, Christen bauen Kirchen und Juden bauen ihre Synagogen. So sollte es auch in Potsdam sein. Das Plakat hing nicht lange. Der Streit gärte weiter. Dagegen sind die anderen großen Gemeinden - die Jüdische Gemeinde zu Potsdam und die Gemeinde Adass Israel Potsdam - heute Befürworter des Projektes in dieser Form. Der Bau sei zentrale Voraussetzung, damit sich jüdisches Leben und jüdische Religion in Potsdam entfalten könne. Je eher es losginge, umso besser. Das Ministerium beteuert, dass der Neubau für und mit den Jüdinnen und Juden im Land gebaut werden würde.

Neuer Leuchtturm jüdischen Lebens

Irgendwann muss der Ministerin wohl der Geduldsfaden gerissen sein. Statt wiederholt zwischen allen - letztlich erfolglos - zu vermitteln, hebelte Manja Schüle den Konflikt aus, in dem sie dem Projekt mit der ZWST und dem Zentralrat überparteiliche Partner an die Seite stellte, die erhaben über das Klein-klein der Potsdamer Religionsgemeinschaften sind. Die ZWST ist die Dachorganisation der Wohlfahrtspflege für rund 100 jüdische Gemeinden und einer der sechs Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege. Durch die Landes- und Stadtpolitik ging ein Aufatmen, der Zuspruch ist bis heute groß. Die ZWST wird den Bau nicht nur begleiten, sondern den Betrieb des Zentrums in den ersten drei Jahren treuhänderisch in eigener Verantwortung übernehmen.



"Man wolle", so sagt es Präsident Lehrer, "ein funktionierendes Haus übergeben."Erst danach soll der Landesverband der jüdischen Gemeinde Land Brandenburg als Träger übernehmen. Bis dahin, so die Hoffnung, ist vielleicht auch mancher Graben zugeschüttet, der durch den langen Zwist aufgerissen wurde. Ein solches Zentrum wäre ein sichtbares Zeichen gegen neu aufkeimenden Antisemitismus. Potsdam ist mit dem Abraham-Geiger-Kolleg bereits ein Knotenpunkt der Rabbiner-Ausbildung in Deutschland. Die Synagoge wäre nun ein weiterer Schritt und eine Art Leuchtturm für neues jüdisches Leben im Land.

