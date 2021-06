Zumindest war es das, was den Teilnehmern in Aussicht gestellt wurde. Kassab gehörte mit ihren Fähigkeiten zu den wohl bestqualifizierten Teilnehmerinnen des Kurses. Sie spricht mittlerweile fließend Deutsch und hat das C2-Sprachniveau erreicht. Als Lehrerin arbeitet sie nun trotzdem nicht.

Auf dem Foto zu Beginn ihres Studiums sieht es fast so aus, als hätte sie es schon geschafft. Dabei ist Alaa Kassab heute eher eine Gescheiterte als eine, die das Ziel erreicht hat. Das Bild zeigt sie als Studierende inmitten von Geflüchteten, die an der Universität Potsdam das "Refugee Teachers Program" (RTP) absolvieren sollen. Ihr Ziel: Irgendwann als vollwertige Lehrerin an einer Schule in Deutschland arbeiten zu können.

Kassab hatte es als 23-Jährige von Aleppo in Syrien nach Potsdam geschafft. Im Gepäck hatte sie da bereits ein abgeschlossenes Studium in englischer Literatur und Sprache. Ihre Englisch-Kenntnisse waren schon damals fließend. Ihre Aussprache dürfte besser gewesen sein als die von manchen aktiven Lehrern. Nun sollte es also in Deutschland weitergehen - mit Hilfe eines bislang einmaligen Programmes der Universität in Zusammenarbeit mit dem Brandenburger Bildungsministerium. Das Projekt bekam bundesweite Aufmerksamkeit. Sollte es wirklich gelingen, die Geflüchteten in den komplizierten deutschen Bildungsapparat einzubauen, selbst wenn sie am Anfang erstmal gar kein Deutsch können?

Fünf Jahre später fällt die Bilanz ernüchternd aus: Von den 105 RTP-Absolventen weist das Bildungsministerium gerade einmal vier Lehrkräfte als entfristet übernommen aus. 34 werden als "sonstiges pädagogisches Personal" geführt, zwei sind in Elternzeit. Unterm Strich fand sich damit für 65 Absolventen keine Beschäftigung im Brandenburger Bildungsapparat. Was sie heute tun und ob sie es vielleicht auch in einem anderen Bundesland geschafft haben, darüber lägen dem Ministerium keine Zahlen vor, heißt es. Die Gründe, weshalb sie nicht übernommen worden sind, seien höchst unterschiedlich.