Unterricht nach Corona - Welche Lehren die Schulen aus der holprigen Digitalisierung ziehen

Bild: dpa/Britta Pedersen

15.06.21 | 06:05 Uhr

Corona hat gnadenlos freigelegt, welche Defizite es an den Schulen in Berlin und Brandenburg in Sachen Digitalisierung gibt - und zugleich vieles vorangetrieben. Damit die Schulen damit erfolgreich weiterarbeiten können, ist allerdings noch viel zu tun. Von Sylvia Tiegs

Die Corona-Fallzahlen sinken weiter rasant, kurz vor Beginn der Sommerferien durften alle Schüler in Berlin und Brandenburg wieder in ihre Schulen. Ist jetzt also erstmal wieder Schluss mit Videokonferenzen, Aufgaben über Online-Plattformen oder Chats über Messenger? Auf keinen Fall, heißt es zum Beispiel an der Evangelischen Schule in Berlin-Köpenick. Rektor Michael Tiedje sagt entschieden: "Wir sind froh, dass wir die vordigitalen Zeiten jetzt hinter uns lassen." Seine Schule habe sehr viel geübt und ausprobiert, sagt Tiedje. Stolz zeigen seine Lehrkräfte den Film, den sie selbst gedreht und ihren Schülern während des zweiten Lockdowns zur Aufmunterung nach Hause geschickt haben. Die wiederum schickten einen Antwort-Film. So kam Spaß ins Digitale an der Schule; aus der Corona-Not wurde eine Tugend.

dpa/M. Murat, Collage: rbb|24 Schlechte Internetanschlüsse - Berliner Schulen sind bei Digitalisierung abgehängt Ganze 257 Millionen Euro stellt der Digitalpakt Berliner Schulen für die dringend notwendige digitale Auf- und Ausrüstung zur Verfügung. Doch die Bilanz zeigt: Die bisher erreichten Fortschritte sind winzig. Von Christoph Reinhardt und Götz Gringmuth-Dallmer

Schüler wünschen sich digitale Zukunft

Vor allem Schüler der höheren Jahrgänge der Privatschule in Köpenick schwärmen davon, wie einfach sie inzwischen Hausaufgaben digital bearbeiten und abgeben können, und wieviel besser Lehrkräfte auf sie eingehen, wenn man sich in kleineren Gruppen begegnet – auch per Video. Schulleiter Michael Tiedje zeigt sich sicher: "Daran können wir auf jeden Fall anknüpfen." Udo Beckmann sagt, er glaube das grundsätzlich auch. Er ist Bundesvorsitzender des Verbandes Bildung und Erziehung (VBE), einer Pädagogen-Gewerkschaft mit deutschlandweit rund 164.000 Mitgliedern. Viele von ihnen haben ihrem Verbands-Chef gespiegelt: Die Vorteile der Digitalisierung sind in den Schulen angekommen – und sollen ins nächste Schuljahr mitgenommen werden. Udo Beckmann sagt aber auch: "Sich die Digitalisierung zu erarbeiten, war ein sehr steiniger Weg."

Defizite in der Pandemie

Oft hätten schlicht die Voraussetzungen gefehlt: bei der technischen Ausstattung und Unterstützung bei Problemen - oder auch im Wissen, wie man mit den digitalen Werkzeugen arbeiten soll. "Aus Brandenburg weiß ich aktuell, dass es nach wie vor ein Problem bei den Lehrer-Fortbildungen gibt – und dass manche Schulen - zugespitzt formuliert - die Brieftaube losschicken mussten, um ihre Schüler zu erreichen." Aus Berlin hat den VBE-Vorsitzenden wiederum die Kritik erreicht, dass es eine Verbotsliste gebe, was alles digital nicht erlaubt sei – aber keine Gebotsliste, was Pädagogen dürften. Dass eine Pandemie kommen musste, um im Digitalen Fortschritte zu machen, sei "ein Trauerspiel", sagt Udo Beckmann. Er erinnert daran, dass der Bund bereits Ende 2016 über einen "Digitalpakt" für die Schulen nachgedacht hatte. Aufgelegt wurde das Bundesprogramm erst volle drei Jahre später. Das war zwar vor Corona, aber eine flinke Lösung bot es dennoch nicht – trotz hoher Summen: Berlin stehen aus dem Digitalpakt insgesamt rund 280 Millionen Euro zu, Brandenburg erhält rund 166 Millionen. Diese Summen werden aber nicht anteilig einfach auf die Schulen verteilt; sie müssen die Gelder jeweils für konkrete Maßnahmen beantragen. Die Anträge müssen geprüft werden, das dauert.

dpa/Patrick Pleul Fürstenberg in Brandenburg - Wenn die Schul-Digitalisierung aus dem privaten Keller kommt Wie wichtig digitales Lernen an Brandenburger Schulen ist, zeigt sich in der Corona-Krise deutlich: Ohne gute Internetverbindung und die nötige Ausrüstung kann der Fernunterricht nicht klappen. In der Realität wird vor allem improvisiert. Von Stefanie Brockhausen

Wer ist überhaupt ans Netz angeschlossen?

Laut der Berliner Senatsverwaltung für Bildung sind bis Anfang Mai dieses Jahres in Berlin inzwischen 131 Millionen Euro bewilligt beziehungsweise abgerufen worden - knapp die Hälfte der Gesamtsumme. Brandenburg meldete zum Jahreswechsel sogar erst 23 Millionen bewilligte Digitalpakt-Gelder. Nur ein Bruchteil davon war ausgezahlt. Neuere Zahlen kommen voraussichtlich im Spätsommer. Unklar ist aktuell, wie viele Brandenburger Schulen über einen leistungsfähigen Internetanschluss von mehr als 100 Mbit/s verfügen. Vor einem Jahr waren es nur 13 Prozent. Ohne einen solchen Anschluss aber ist flächendeckender Videounterricht praktisch nicht möglich. Um in Berlin den schleppenden Breitbandanschluss für Schulen zu überbrücken, ließ Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) ab Ende März rund 11.000 mobile LTE-Router an Schulen verteilen – gedacht als "pragmatische Interimslösung", hieß es aus ihrer Verwaltung, gepaart mit dem Eingeständnis: Bis alle Berliner Schulen einen Glasfaseranschluss und damit schnelles, leistungsstarkes Internet haben, könne es noch bis zu vier Jahre dauern.

Zwischen Kritik und Visionen

"Mit den LTE-Routern – die übrigens unsere Idee waren – bekommen wir wenigstens in einige Klassenräume das Streamen rein", sagt der Berliner CDU-Abgeordnete Dirk Stettner. Zufrieden sei er damit nicht. Stettner, Sprecher für Bildung und Digitales in seiner Fraktion, möchte langfristig mehr: zum Beispiel 30 Prozent des Unterrichts in der Oberstufe digital durchführen, mit Videoschalten zu Lehrkräften auf der ganzen Welt – oder im Sommer draußen, mit Laptops. "Dann machen wir Schule spannender", sagt Stettner. Auch Stefanie Remlinger, Bildungsexpertin der Grünen-Fraktion im Abgeordnetenhaus, denkt weiter: "Die Schulen sollten nach der Pandemie mehr ausprobieren dürfen." Remlinger hält engen Kontakt zu mehr als einem Dutzend Berliner Schulen. Viele, sagt sie, würden gerne mehr mit hybridem Unterricht experimentieren, also einer Verbindung zwischen Präsenz- und digitalem Lernangebot. Aber auch Unterricht in kleineren Gruppen reize viele Pädagogen. "Ganz 'back to normal', zurück zur alten Normalität – das kann ich mir nicht vorstellen“, lautet Remlingers Corona-Fazit.

dpa/Ina Fassbender Interview | Bildungsexperte - "Unser Bild von Unterricht wird sich völlig ändern" Manche Schulen kämpfen zum Ende des Schuljahres noch mit Technik und Know-how, andere haben sich reingefuchst. Bildungsfachmann Götz Bieber sagt: Digital-Unterricht ist eine große Bereicherung - wenn man weiß, wie es geht und die Ausstattung stimmt.

Die Linke fordert: Druck rausnehmen

Kathrin Dannenberg, Bildungsexpertin der oppositionellen Linken im Potsdamer Landtag, zieht eine weitere Lehre aus der Pandemie: Druck rausnehmen. Das, was die Schüler über Monate allein zu Hause geleistet hätten, verdiene größte Anerkennung, so Dannenberg. Die Brandenburger Schulen sollten jetzt die Lehrpläne kräftig entschlacken – und die Schüler nicht dem Stress aussetzen, Lernrückstände im Eiltempo aufholen zu müssen. Ob ein Kind in der 3. oder 4. Klasse flüssig lesen gelernt habe, sei am Ende nicht entscheidend.

Digital allein reicht nicht

Bei aller Begeisterung für die Digitalisierung: Die Schule als Ort, wo alle zusammenkommen, ist auch attraktiver geworden. Diese Erkenntnis eint derzeit viele Bildungsexperten und Politiker. "Die Pandemie hat eben auch gezeigt – wie wichtig soziale Kontakte sind", sagt Udo Beckmann, Vorsitzender des Verbands Bildung und Erziehung (VBE). Pädagogen und Pädagoginnen hätten oft genau hingeschaut, wie es den Kindern und Jugendlichen geht. Digitalisierung erleichtere den Unterricht, ersetze aber keine Lehrkraft. Wenn die Politik jetzt ihre Hausaufgaben mache, könne man beides miteinander verbinden: Modernen Unterricht im Zeitalter des Internets, der trotzdem den Schülern zugewandt ist. Einheitliche technische Ausstattung, sicherer Support und passende Aus- und Fortbildung, das fordert die VBE. Udo Beckmann sagt es so: "Es ist ein weiter Weg. Aber wir sind unterwegs."

Sendung: Abendschau, 15.06.2021, 19:30 Uhr