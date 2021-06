Lageso-Test belegt den Befall - Tegeler See weiter wegen giftiger Blaualge gesperrt

11.06.21 | 22:11 Uhr

Es ist ungewöhnlich, aber erklärbar: Der Tegeler See in Berlin ist derart von der giftigen Blaualge befallen, dass der See fürs Baden gesperrt bleibt. Allerdings hoffen die Tester des Lageso, dass steigende Temperaturen für einen Rückgang sorgen.

Der Tegeler See bleibt weiter wegen des Befalls mit der giftigen Blaualge gesperrt. Das teilte das Berliner Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lageso) am Freitag mit.



Das seit Dienstag dort verhängte Badeverbot gelte vorerst und bislang ohne eine Angabe einer möglichen Freigabe. Die Situation vor Ort werde weiterhin beobachtet und die Untersuchungen zur Toxin-Bestimmung würden auch am Wochenende fortgesetzt.



Grund der Sperrung fürs Baden ist die Blaualge Tychonema. Sie war in diesem Jahr dort zum ersten Mal seit 2017 aufgetreten und findet im Tegeler See derzeit offenbar beste Bedingungen, sich zu verbreiten. Die Alge braucht relativ kaltes Wasser unter 20 Grad und fühlt sich besonders wohl in nährstoffarmen Gewässern.



Zwei Hunde nach dem Aufenthalt am See gestorben

Von den insgesamt 39 offiziellen Badestellen, die das Lageso regelmäßig testet, waren am Mittwoch lediglich die fünf Badestellen im Tegeler See betroffen, wie das Amt mitteilte.

Die Laborauswertung der Proben ergab dann am Freitag nach Mitteilung der Behörde, dass die toxische Belastung des Sees zu hoch sei. Ursprünglich hatten die Tester erklärt, dass sie augrund der warmen Tage hoffen, dass sich die Belastung durch die eher kühle Temperaturen liebende giftige Alge verringert habe. Zwar sei die Konzentration der toxischen Blaualge im Freiwasser des Sees sehr gering, doch könne der Spülsaum, also der Uferbereich, kontaminiert sein von den Pflanzenresten der Tychonema, so die Mitteilung der Behörde.



Besonders für kleine Kinder und Hunde besteht Gefahr durch die giftigen Algen. Am Dienstag hatte das Lageso rbb|24 mitgeteilt, dass ein zweiter Hund nach dem Aufenthalt im See gestorben war.

Algen vor allem im Spülsaum an den Ufern festgestellt

Toxinbildende Blaualgen haften an Unterwasserpflanzen. Wenn sich mit Blaualgen besiedelte Pflanzenteile vom Untergrund lösen oder an die Wasseroberfläche auftreiben, können die ins Wasser abgegebenen Toxine für Badende eine Rolle spielen. Nach bisher vorliegenden Ergebnissen wurden die höchsten Konzentrationen im Spülsaum mit angeschwemmten Pflanzenteilen nachgewiesen. Dies ist der Bereich, in dem sich vorwiegend Kleinkinder und oft auch Hunde aufhalten.

