Opposition will "Robin Hood der Mieter" in Untersuchungsausschuss zur Rede stellen

Der Eindruck, die Diese e.G. sei von der Politik bevorzugt behandelt worden, ist auch nach mehr als 50 Stunden Untersuchungsausschuss nur schwer von der Hand zu weisen. Einen völlig neuen Blick auf die umstrittenen Vorkaufsgeschäfte der Genossenschaft Diese e.G. haben die Abgeordneten zwar nicht gewonnen, aber die Details, die im Verlauf der Zeugenvernehmungen bekannt wurden, belegen eindrucksvoll, wie sich Bezirks- und Landespolitiker für die Genossenschaft ins Zeug legten – teils aus Überzeugung, teils notgedrungen. Zuletzt beschäftigte die Abgeordneten die Frage, wie viel Eigenkapital die Genossenschaft eigentlich zum Zeitpunkt der Käufe besaß und auf welche Weise sie dies nachwies. Nur so konnte sie Fördermittel in Höhe von 22 Millionen Euro vom Land erhalten. Aus Schriftwechseln und Vermerken, aus denen die Mitglieder des Untersuchungsausschusses im Ausschuss zitierten, geht hervor, dass die Diese e.G. verwaltungsintern mehr als kritisch beäugt wurde. Behördenmitarbeiter verdächtigten die Genossen sowohl des Subventionsbetrugs als auch der Insolvenzverschleppung. Fest steht: Am Ende verhinderten nur politische Eingriffe die Pleite.

Kurz vor knapp allerdings sprang ein privater Investor der Genossenschaft zur Seite: der Immobilien-Unternehmer Thomas Bestgen mit seiner Firma UTB Beteiligungsgesellschaft mbH. Ende 2019 sicherte Bestgen Baustadtrat Florian Schmidt schriftlich zu, dass er bereit sei, der Diese e.G. vorübergehend erhebliche Summen zur Verfügung zu stellen. In einem ersten Schritt sollten es 1,2 Millionen Euro sein. Bestgen würde Anteile an der Genossenschaft in entsprechendem Umfang zeichnen.

Unter anderem bei der Finanzierung eines Hauses in der Friedrichshainer Holteistraße war die Genossenschaft in Not geraten. Das Geld, das dadurch hereinkommen sollte, dass Mieter Genossenschaftsanteile kaufen, reichte bei weitem nicht aus. Es waren zwar Anteilskäufe in Höhe von stattlichen 500 Euro pro Quadratmeter vorgesehen, doch viele Mieter hatten Ratenzahlung über 20 Euro im Monat vereinbart.

Da beim Kauf aber trotzdem Geld fließen musste, verwendete die Genossenschaft hierfür teils die vom Land erhaltenen Fördermittel. Die waren aber eigentlich für Instandsetzungsmaßnahmen vorgesehen. "Die Diese e.G. hat massiv gegen die Förderverträge verstoßen, es liegt in Höhe von bis zu 2,7 Millionen Euro eine zweckwidrige Verwendung der Fördermittel vor", heißt es in einer Stellungnahme der Senatsfinanzverwaltung, die dem rbb vorliegt. In einem weiteren Schreiben an die Förderbank IBB regt die Finanzverwaltung an, "zu prüfen, ob hier Anhaltspunkte für den Verdacht eines Subventionsbetrugs nach § 264 Abs. 1 Nr. 2 Strafgesetzbuch (StGB) vorliegen".

Bei einer Prüfung im Herbst 2020 stellte die Investitionsbank Berlin (IBB) dann aber fest, dass der Unternehmer seine Zusage auch noch Monate später nicht eingelöst hatte. Zwar hatte Bestgen 12.000 Genossenschaftsanteile im Wert von 1,2 Millionen Euro gezeichnet, Geld hatte er aber nur für einen einzigen Anteil eingezahlt – genau 100 Euro. Wie sich zeigte, war dies nicht Schludrigkeit. Dem rbb liegt eine Vereinbarung zwischen der Diese e.G. und Thomas Bestgen vom 24. Februar 2020 vor. Demnach war nie geplant, dass Bestgen für die gezeichneten Anteile Geld überweisen würde. Beide Vertragsparteien handelten "einvernehmlich ausschließlich in der Absicht, dass bis auf den Pflichtanteil [von 100 Euro – Anm. d. Red.] die weiteren 11.999 Anteile gestundet und nicht fällig gestellt werden", heißt es in der Vereinbarung.

"Untypisch" waren die Vorkaufsgeschäfte der Diese e.G. aber nicht nur in dieser Hinsicht, sondern im Grunde in fast jeder Phase. Damit die Genossenschaft überhaupt Fördermittel bekommen konnte, musste an etlichen Stellschrauben gedreht werden, um den notwendigen Nachweis zu liefern, dass die Käufe auch wirtschaftlich sind. In der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen wurde so lange an Zinssätzen und anderen Parametern herum gerechnet, bis man die Wirtschaftlichkeit schließlich als gegeben ansah.

Nach den Kriterien der Bank wäre die Diese e.G. dagegen nicht förderfähig gewesen. "Ich habe eine politische Entscheidung treffen müssen", erklärte Stadtentwicklungssenator Sebastian Scheel (Linke) dazu im Untersuchungsausschuss. Dass es auch aus seiner Verwaltung Einwände gab und Mitarbeiter in Vermerken den Verdacht hegten, die Genossenschaft könnte insolvenzreif sein, war ihm dabei bewusst.



Wie besonders die gesamten Vorgänge rund um die Diese e.G. waren, zeigte auch gleich am Anfang: Die Diese e.G. sollte zunächst eine neugegründete Genossenschaft sein. Doch dann merkten die Genossen, dass die Ankaufsgeschäfte durch eine noch in Gründung befindliche Genossenschaft schwierig und riskant werden könnten. Kurzerhand übernahmen die Neugründer deshalb eine bereits existierende Genossenschaft, die eigentlich zur Revitalisierung des Stadtbads Lichtenberg gegründet worden war. Diese Projektgenossenschaft firmierten sie einfach in "Diese e.G." um und brachten sie per Satzungsänderung auf neuen Kurs. Der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg übte Vorkaufsrechte sowohl zugunsten der einen als auch der anderen Genossenschaft aus. Wie es gelang, die Geschäfte von der einen auf die andere zu übertragen, konnten die Abgeordneten bis heute nicht herausfinden.